Empresas podem expor produtos e serviços no Akimatsuri 2023

Empresas, micro e pequenos empresários que queiram expor produtos e/ou serviços no Akimatsuri podem adquirir um estande do festival.

O Bunkyo de Mogi das Cruzes, organizador do evento, está comercializando os espaços para a edição deste ano, que acontecerá nos dias 08, 09, 15 e 16 de abril, no Centro Esportivo, localizado na Avenida Japão, no bairro da Porteira Preta, em Mogi das Cruzes.

Os estandes variam entre 25 e 7,5 metros quadrados e qualquer empresa, independente da categoria, pode participar.

Os espaços são limitados, então é importante que os interessados entre em contato para fazer sua reserva. O telefone para contato é o (11) 4791-2022.

Garantia de público

O Festival Akimatsuri recebeu em 2022 cerca de 120 mil pessoas, vindas do Alto Tietê e Capital, em sua maioria.

“O retorno é sempre muito bom para os nossos parceiros do evento, tanto que algumas empresas estão há anos com a gente e não abrem mão de participar do evento”, frisa o presidente do Bunkyo de Mogi das Cruzes e coordenador do festival, Frank Tuda.