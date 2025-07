Empretec abre inscrições para nova edição em Ferraz de Vasconcelos com formato híbrido

O seminário Empretec, que trabalha os comportamentos empreendedores, está com inscrições abertas para a próxima edição em Ferraz de Vasconcelos. A capacitação traz novidades: parte da metodologia será aplicada de forma online, seguida por uma semana de imersão presencial. As inscrições seguem até o dia 13 de agosto, com o seminário programado para ocorrer de 20 a 29 de agosto.

A última turma do programa na região foi realizada em Mogi das Cruzes, entre os dias 14 e 19 de julho, formando 20 participantes. A partir da edição de Ferraz de Vasconcelos, o Empretec passa a adotar um novo formato de aplicação. Os participantes iniciam o programa com uma etapa remota a partir do dia 20 de agosto. Já os encontros presenciais ocorrerão entre os dias 25 e 29 de agosto, das 8h às 18h.

A gestora regional do Empretec Priscila Tanihara explica que as mudanças visam modernizar e inovar o seminário, que é referência mundial em empreendedorismo. “O Empretec analisa os comportamentos empreendedores, identificando os pontos fortes e aqueles que podem ser aprimorados, sempre com foco no sucesso dos negócios. O seminário é indicado tanto para quem já tem uma empresa quanto para quem busca novas oportunidades”, afirma.

O empresário Thiago Macei, da M2 Consulting, integrante da última edição, relata que o Empretec foi um divisor de águas em sua trajetória. “Foi uma das experiências mais grandiosas e inspiradoras que já vivi. Graças ao programa e à metodologia, além da inspiração pessoal ao longo do processo, consegui desenvolver uma empresa a partir do desafio do Cria — etapa em que os participantes criam um modelo de negócio — e ela teve excelentes resultados. Hoje, essa empresa segue no mercado e nasceu dentro do Empretec”, compartilha.

Para o advogado Pedro Sarrias, a imersão proporcionou um novo olhar sobre a carreira. “Foi maravilhoso e transformador, tanto no aspecto pessoal quanto no mundo do empreendedorismo. Quero aplicar todas as ferramentas que encontrei no Empretec para estruturar um novo projeto”, adianta.

O investimento para participar da edição de Ferraz de Vasconcelos, que ocorrerá na sede da Associação Comercial (Rua Bruno Altafim, 26, Sítio Paredão), é de R$ 2.200,00. As inscrições devem ser feitas pelo link: https://bit.ly/empretecsebraemc. Mais informações estão disponíveis pelo WhatsApp: (11) 99717-0046.

Criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Empretec é um seminário voltado ao fortalecimento de competências empreendedoras por meio de uma capacitação intensiva. A metodologia é baseada em atividades práticas e dinâmicas, estruturadas em torno de dez Características de Comportamento Empreendedor (CCEs): Busca de Oportunidade e Iniciativa, Correr Riscos Calculados, Exigência de Qualidade e Eficiência, Persistência, Comprometimento, Busca de Informações, Estabelecimento de Metas, Planejamento e Monitoramento Sistemático, Persuasão e Rede de Contatos, e Independência e Autoconfiança.

Para participar, é necessário passar por uma entrevista inicial, realizada por um sistema de Inteligência Artificial, que avalia o perfil do candidato e identifica aqueles aptos a vivenciar a experiência da capacitação.

Durante o seminário, os participantes têm a oportunidade de conhecer melhor seu próprio perfil empreendedor, o que favorece o desenvolvimento de novas habilidades e aumenta significativamente as chances de sucesso nos negócios.