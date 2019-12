Encanto de Natal será no dia 7 de dezembro na Avenida Cívica

Mogi das Cruzes terá um Natal especial neste ano com a realização do evento Encanto de Natal, promovido pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio de uma parceria entre a Secretaria de Educação e o Fundo Social. A programação contará com dança, música, além de uma parada de Natal e a chegada do Papai Noel. O evento será no dia 7 de dezembro a partir das 18 horas na Avenida Civica.

“O objetivo é marcar esta época tão especial do ano com um espetáculo de música e luzes, que encantará as crianças e suas famílias. Contamos com o Fundo Social neste projeto e será um belo evento para os mogianos”, disse a secretária de Educação, Juliana Guedes. O evento também contará com food trucks e a Feira Cultural e Empreendedora do Crescer com a exposição e a venda de peças de artesanato, produzidas por alunos e ex-alunos das unidades do Crescer.

Uma Parada de Natal faz parte da programação. Personagens desfilarão com um figurino iluminado ao som de músicas natalinas trazendo este clima especial desta época do ano para a Avenida Cívica. O Papai Noel também estará presente e a disposição para fotos com as crianças.

Música

O projeto Pequenos Músicos… Primeiros Acordes na Escola, realizado pela Secretaria de Educação, será uma das grandes atrações do evento com a participação de um coral de cerca de mil vozes e bandas do projeto. A iniciativa mogiana atende 11 mil alunos em 17 escolas com aulas de musicalização e ensino sinfônico.

Neste ano, o projeto realizou nove edições da série de concertos “Os Pequenos no Vasques” com as apresentações das bandas das escolas que fazem parte da iniciativa no Theatro Vasques. A banda do Cempre Prof. José Limongi Sobrinho, no Botujuru, foi tricampeã estadual e representará a cidade no 1º Campeonato Brasileiro de Bandas e Fanfarras da Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras (LBF), realizado no município de Senador Canedo, Goiás.