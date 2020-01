Enchentes: cidades da região buscam ‘piscinões’ como alternativas

Os piscinões passaram a ser uma alternativa das cidades da região no combate às enchentes. Entre construídos e projetados, a região pode chegar a cinco no total. As prefeituras de Ferraz e Mogi elaboraram projetos para a construção de três piscinões na região. Os planos estão prontos, sendo que um deles está em fase de licitação e os outros dois aguardam recursos estaduais ou federais.

Os projetos ganham ainda mais importância com as fortes chuvas que castigaram a região nas últimas semanas. Os alagamentos ocorridos na última quarta-feira, 8, sobretudo em Ferraz e Mogi, vitimaram fatalmente uma pessoa e atrapalharam a vida de milhares.

Dos três planos, o da Vila Romanópolis, em Ferraz, é o que está em fase mais avançada: a de licitação.

Outra barragem a ser construída em Ferraz ficaria localizada na Rua Guanabara, no Centro. Para essa, a Secretaria de Obras, Planejamento Urbano, Saneamento, Verde, Meio Ambiente e Habitação de Ferraz de Vasconcelos aguarda parceria com o Governo do Estado para a construção.

Mogi

A Prefeitura de Mogi estuda construir uma barragem na Vila Ressaca. Este seria o segundo piscinão da cidade, e o objetivo é de absorver as águas do Rio Negro. Segundo o projeto, a construção será em um terreno de 10 mil metros quadrados de área, e prevê a criação também de um novo espaço para lazer, esportes e cultura no local, com o objetivo de valorizar seu entorno.

"O equipamento conta com projeto básico de engenharia pronto e a área prevista para sua construção já é de propriedade do município - estando reservada para este propósito", diz a Prefeitura, em nota.

A construção, porém, depende da captação de recursos estaduais ou federais. A Prefeitura afirma que assim que isso ocorrer, a obra será realizada.

Itaquá e Suzano

Consultada, a Prefeitura de Itaquá informou que tem interesse na construção de um piscinão, mas não há recursos próprios para que a obra seja feita. Por isso, a ideia só poderá sair do papel caso haja um convênio com o Governo do Estado ou a União.

Já a Prefeitura de Suzano informou que, por enquanto, não há ações para implantação de piscinões. Em nota, a administração suzanense disse que as ações estão concentradas na limpeza de córregos e canais, assim como na desobstrução de bueiros e galerias.

"São ações desenvolvidas ao longo de todo ano e intensificadas no verão", informou o município, em nota.

A Prefeitura de Poá não informou se planeja construir novos piscinões. A administração apenas destacou a operação do piscinão construído recentemente, que está com 98% das obras concluídas e possui 14 metros de profundidade e capacidade de armazenar até 210 milhões de litros de água.