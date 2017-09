Encontro de Escolas de Governo do Estado debate educação a distância

Representantes de vários municípios paulistas participaram nesta segunda-feira (18), na Escola de Governo e Gestão de Mogi das Cruzes, do Encontro de Escolas de Governo do Estado de São Paulo. O evento, que faz parte das comemorações pelos 457 anos de Mogi, discutiu o ensino a distância, a formação de uma rede de cooperação entre as escolas de governo e a realização de congressos anuais e encontros bimestrais.

Além da cidade anfitriã, Mogi das Cruzes, participaram do encontro as Escolas de Governo de Campinas; Caraguatatuba; Cordeirópolis; Guararema (ainda não tem Escola de Governo, mas pretende implantar); Guarulhos; Hortolândia; Itupeva; Jacareí; Mogi Guaçu; São Paulo; Sorocaba e Valinhos.

O prefeito Marcus Melo (PSDB) participou da abertura e destacou a importância de compartilhar conhecimento. “O objetivo deste encontro é fortalecer as escolas de governo. Que vocês possam implementar o que for discutido. Aqui em Mogi das Cruzes incentivo os secretários e a nossa Escola de Governo a levar todos os servidores para a sala de aula”, afirmou Melo.

O secretário de Gestão Pública, Marcos Regueiro, falou da função social e do caráter pedagógico da Escola de Governo e Gestão. “Sempre é tempo de aprender e hoje (ontem) estamos discutindo a aplicabilidade da educação à distância, que é algo que poderemos absorver em Mogi das Cruzes e nos outros municípios.”

A coordenadora da Escola de Governo e Gestão de Mogi das Cruzes, Marinês Piva, deu boas-vindas aos participantes e falou sobre a metodologia e trabalho de formação e capacitação realizado no município.

A Escola de Governo de Mogi é um equipamento para capacitação profissional dos servidores municipais, conselheiros municipais e organizações sociais parceiras. Compreende programas de formação,

aperfeiçoamento e especialização, de forma articulada e integrada às demais secretarias e autarquias.

O destaque da programação foi a palestra “Aplicabilidade do Ensino a Distância”, ministrada pelo mestre em administração, professor e coordenador dos cursos de administração e marketing da Universidade Braz Cubas, Flávio Anunciato, que tem experiência na área educacional e de tecnologia da informação.

Somente em 2017, foram realizadas 55 capacitações e treinamentos realizados, sendo 2.577 servidores atendidos, além de 437 jovens do programa Emprega Mogi, totalizando 3.014 atendimentos.