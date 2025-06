Encontro de tapetes de Corpus Christi reúne população na região

O encontro de tapetes, tradicional evento no feriado de Corpus Christi, reuniu grande público nas cidades da região.

Poá

Em Poá, o prefeito Saulo Souza acompanhou a confecção dos tradicionais tapetes de Corpus Christi, que enfeitaram as ruas de diversos bairros da cidade. Acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Flavia Souza, o chefe do Executivo percorreu as paróquias Nossa Senhora de Lourdes (Centro), São José (Vila Varela), Santa Helena (Jardim Santa Helena), Nossa Senhora Aparecida (Jardim Nova Poá) e Nossa Senhora de Fátima (Calmon Viana), onde os fiéis trabalharam de forma voluntária para manter viva uma das maiores expressões de fé da tradição católica.

“Que dia iluminado nesse feriado de Corpus Christi, uma tradição cultural e religiosa na nossa cidade. Muitas mãos de crianças, jovens, adultos, idosos, de forma voluntária, preparando esses lindos tapetes. Como é lindo ver nossa cidade unida em torno de valores muito especiais e importantes da cultura da fé”, declarou o prefeito Saulo Souza.

Com materiais como serragem colorida, terra, sal, areia e outros elementos, as equipes das paróquias e voluntários transformaram as ruas em verdadeiras obras de arte. Além da beleza, a ação simboliza união, fé e serviço ao próximo.

Itaquá

A Secretaria de Cultura de Itaquaquecetuba promoveu, na quinta-feira (19), a 34ª edição do Encontro de Tapetes de Corpus Christi, que atraiu cerca de 8 mil pessoas ao longo do dia. O evento é um dos mais tradicionais do município e reuniu arte, fé e participação popular na confecção de 60 tapetes por cerca de mil voluntários. A programação contou ainda com missa solene, procissão e a premiação dos tapetes ganhadores.

As confecções foram julgadas com base em originalidade, técnica, conexão com o tema e uso de materiais recicláveis. Todos os participantes receberam troféu de participação e os três vencedores de cada categoria levaram prêmios de R$ 10 mil, R$ 7 mil e R$ 5 mil.

“É emocionante ver nossa cidade mantendo viva a tradição. É lindo ver as ruas tomadas por pessoas prestigiando um trabalho tão rico. Nossa cultura segue viva”, destacou a secretária de Cultura, Maria Ana Rosa.