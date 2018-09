Encontro de youtubers do Alto Tietê será realizado no próximo domingo em Itaquá

Itaquaquecetuba será palco do maior encontro voltado a mídias sociais e que contará com a presença dos principais digitais influencers (pessoas que costumam exercer forte influência em redes como Facebook, YouTube, Twitter, blogs e Instagram) do Brasil. Trata-se do YouTubers Day OutTube, que já conta com a presença confirmada de ao menos 21 produtores de vídeos para internet. O evento será realizado no Shopping Páteo Itaquá (Avenida Ítalo Adami, 1809 – Morro Branco), no dia 30 de setembro (domingo).

De acordo com o publicitário Rodrigo Nobre, proprietário da agência Lighthouse Creative, que é um dos organizadores do YouTubers Day OutTube ao lado de Rodsney Silva, o objetivo do encontro é promover uma grande interação entre os youtubers e o público em geral. “Na verdade, todo youtuber utiliza bem as outras redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter. Neste caso, podemos afirmar que é um evento de todas as mídias sociais”, enfatiza.

O encontro rola a partir das 10h. Num primeiro momento, será abrigado nas salas 5 salas de cinema do shopping. “Neste espaço, os youtubers vão palestrar falando um pouco da dinâmica dos seus canais para o público”, explica.

Depois, o evento concentra-se na Praça de Alimentação. “Vamos ter espaço para a realização de um duelo de youtubers de vídeo game, com jogos de fliperama. Além de um espaço para as produtoras de canal de maquiagem, espaço para fotos e uma orquestra de músicas de jogos de vídeo game e cama elástica. Trata de uma estrutura gigante”, conta.

Youtubers da região

O Alto Tietê já se tornou um grande celeiro de youtubers. Este tipo de comunicação vem ganhando cada vez mais força nas as dez cidades da região. “Muita gente não sabe, mas a nossa região abriga youtubers que são conhecidos nacionalmente com canais que contam com mais de 100 mil seguidores, por exemplo”, detalha Rodrigo.

A cidade de Itaquaquecetuba, por exemplo, é a terra natal de dois youtubers de peso. São eles: Evans (que conta com 128 mil inscritos em seu canal) e Renas, que já passou dos 35 mil inscritos. Já o arujaense Pablo Dias é dono de um canal que reúne 268 mil inscrições. “Todos estarão no nosso evento. Este é um tipo de comunicação que vem crescendo a cada dia. Vale a pena prestigiar o evento”, conclui Nobre.

Youtubers já confirmados

Jotta C

Luiz Desiró

Andre Sabeta

Estefano Gabriel

May

Renas

Mr Matusalém

Will

Silver COP

Lucão

Zequinha Freddy Allan

Evans

Geangelo

Menina de lua

Cle Colucci

Jeito Jéssika

Marcelin Hookah

Miin Borges

Jotta e Richard

Hellen Anestiadis

Cia show