Encontro do Sebrae-SP reúne empreendedores para impulsionar startups no Alto Tietê

O Sebrae-SP no Alto Tietê recebeu cerca de 40 empreendedores das áreas de startup e inovação para debater as oportunidades geradas pelo setor na região. No encontro, o grupo de empresários compartilhou cases e insights voltados a quem está pensando em iniciar seu negócio ou àqueles que buscam avançar nos processos de validação de produtos e serviços. A reunião realizada na última semana também serviu para divulgar os programas do Sebrae for Startups, que são voltados a todos os níveis de maturação dos negócios.

O Sebrae for Startups oferece, gratuitamente, apoio e mentoria para startups, com foco em três jornadas principais: Spark – para quem deseja criar uma startup, mas não sabe por onde começar; Start – destinada aos empreendedores que querem testar sua ideia ou modelo de negócio; e Speed – voltada à aceleração de negócios já em operação.

Segundo o gestor regional do Sebrae for Startups, Eberton Lima Pereira, mais do que debater os caminhos do setor, os encontros periódicos promovidos pelo Sebrae-SP são importantes para fortalecer a conexão entre empreendedores. “O Alto Tietê tem se consolidado como um importante polo de inovação e nossa tarefa é auxiliar os empreendedores nesse caminho: capacitar, conectar empresas e pessoas para troca de experiências, gerar parcerias e facilitar a jornada”, destacou.

O empresário Luiz Claudio Souza, da Fleeting Mobilidade, participou de programas do Sebrae-SP, incluindo o Capital Empreendedor. “Participamos do Speed e o Sebrae-SP tem sido fundamental no que diz respeito ao networking e à conexão com o ecossistema de inovação e startups, além de apoiar com muito conteúdo quem está sempre se reciclando e buscando novos programas de aceleração”, afirmou.

Para o empresário Sidney Haddad, da MyVillage, o setor de startups apresenta muitas oportunidades, inclusive por meio de programas de financiamento. Atualmente, ele participa do programa Speed Grow, focado no crescimento de faturamento dos negócios. “O ecossistema da região é muito forte, pois é a junção do Polo Digital, das faculdades e do Sebrae-SP”, comentou.

O encontro contou ainda com a participação das empreendedoras Marília Bixilia e Denise Hurtado, da DSMA Microbiologia, e Juliana Bertin, da Soulcial. Além das iniciativas da família Sebrae for Startups, o Sebrae-SP Alto Tietê mantém o programa Frutificar, em parceria com a Prefeitura de Mogi das Cruzes, voltado ao fortalecimento da criação de novas startups e ao apoio na incubação das já existentes.

O evento teve o apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, do Alto Tietê Valley, do Polo Digital de Mogi das Cruzes e do Hub Suzano.

Para mais informações sobre os programas gratuitos do Sebrae for Startups, entre em contato pelo telefone (11) 4723-4510 ou pessoalmente no escritório regional do Sebrae-SP Alto Tietê, localizado na Avenida Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavínia, em Mogi das Cruzes.