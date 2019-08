Encontro em Mogi debate nesta terça-feira MP da Liberdade, Cadastro e Lei do Jovem Aprendiz

Com objetivo de atualizar as informações e dialogar sobre as políticas públicas que trarão impacto direto à economia brasileira, a Facesp irá realizar nesta terça-feira, 27, a partir das 10 horas, o Encontro Regional, na Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) - Região Administrativa (RA) 3. O evento é aberto para empreendedores da cidade e região.

Entre os temas que serão abordados durante o encontro estarão: a MP 881 da Liberdade Econômica, as reformas da Previdência e Tributária, o Cadastro Positivo e a atualização da Lei do Jovem Aprendiz.

O presidente da Facesp, Alfredo Cotait Neto, afirmou que a Reforma da Previdência era um anseio da classe empresarial, por isso, recebeu o apoio irrestrito da Facesp. A partir de agora, com o início das discussões no Congresso Nacional da Reforma Tributária, Cotait adiantou que a rede de Associações Comerciais vai defender uma atualização do sistema tributário brasileiro que tenha como foco a desoneração da folha.

“A Facesp existe para que os anseios do empreendedor e do associativismo sejam atendidos e para que tenhamos voz nas principais discussões do cenário econômico nacional, como as reformas e demais projetos que podem impactar no dia a dia da Associação Comercial e dos empreendedores”, garantiu Cotait.

O vice-presidente da Facesp e deputado federal Marco Bertaiolli vai apresentar os benefícios da Medida Provisória (MP 881/2019) da Liberdade Econômica, do Cadastro Positivo e vai detalhar o trabalho de atualização da Lei do Jovem Aprendiz. “Esta MP vai introduzir medidas que facilitem a vida do empreendedor e das pequenas e médias empresas, que são os motores da nossa economia, principalmente na geração de emprego”, afirmou Bertaiolli.

Entre as vantagens da Medida Provisória estão: o fim da autorização prévia para atividades econômicas de baixo risco; a liberdade de horário e dia para funcionamento; a digitalização de documentos; e a fixação de prazo e aprovação tácita. A MP 881, assim como a Reforma da Previdência, foi aprovada na Câmara dos Deputados e está em análise no Senado Federal.

A RA 03 compreende os seguintes municípios: Arujá, Biritiba, Ferraz, Guararema, Guarulhos, Itaquá, Mairiporã, Mogi, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano.