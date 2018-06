Encontro regional debate ações para redução de mortes no trânsito

Representantes de oito cidades da Grande São Paulo apresentaram na tarde desta segunda-feira (11), durante encontro em Suzano, dados e ações que podem contribuir para a redução da quantidade de mortes em acidentes e atropelamentos. O evento regional do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, realizado no Anfiteatro Orlando Digenova, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, possibilitou uma grande troca de experiências.

A reunião de trabalho contou com a participação de integrantes das prefeituras de Suzano, Ribeirão Pires, Diadema, São Bernardo do Campo, Franco da Rocha, Santo André, Guarulhos e Mauá, e foi aberta pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi e pelo secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, José Alves Pinheiro Neto. Também houve a presença de membros da Rede de Governança de Municípios, do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, ligado ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran.SP).

Houve a apresentação do resultado estadual do 1º quadrimestre de 2018, quando foi verificada uma diminuição de 6% no número de óbitos na comparação com o mesmo período do ano passado, o que representa 107 vidas salvas. A meta é reduzir pela metade esses números até 2020, contabilizados pelo Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga SP).

“A reunião resulta em um relatório que vai nos nortear nos planos que precisam ser executados. A partir da proximidade com representantes de outros municípios, podemos mostrar o que deu certo em Suzano e também aproveitar para colocar em prática ações positivas desses locais. Por isso a troca de experiências é tão importante nesse evento”, comentou o secretário José Alves Pinheiro Neto.

Segundo o chefe da pasta, o município tem sido destaque nas ações de educação de trânsito, executadas pelo atual governo desde abril de 2017, e servido de exemplo para outras cidades onde esse trabalho ainda é inicial. As ações, inclusive, vêm sendo reforçadas após a constatação de cinco mortes em Suzano de janeiro a abril, após ficar os três primeiros meses sem nenhuma ocorrência.

Para o prefeito, esses levantamentos são fundamentais para dar um direcionamento em relação às ações que possam ter como consequência a redução do número de óbitos. “Sem dúvida, é uma troca de experiências salutar para que todos tenham a possibilidade de fazer um trabalho não só emergencial, mas pró-ativo. Uma verdadeira união para conseguirmos ótimos resultados. E essa iniciativa terá sempre todo o nosso apoio”, destacou.