Encontro sobre água, agricultura e clima acontece na próxima terça-feira em Mogi

Na próxima terça-feira (24/02), o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) e o Instituto Água Sustentável (IAS) promovem o encontro “Água, Agricultura e Clima na Bacia do Alto Tietê”, focado no debate sobre segurança hídrica e na apresentação da capacitação “Boas Práticas Agrícolas e Técnicas de Irrigação”, que oferecerá 300 vagas gratuitas para agricultores de Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes, Salesópolis e Suzano. O evento será no Sindicato Rural de Mogi das Cruzes (Av. Japão, 205 – Alto do Ipiranga), às 13h45, com inscrições pelo site materiais.aguasustentavel.org.br/evento-altotitete.



O encontro reunirá gestores públicos, produtores rurais e especialistas para discutir os desafios da Bacia do Alto Tietê, responsável pelo abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo e pela forte produção agrícola regional, especialmente diante dos impactos das mudanças climáticas. A programação inclui mesa redonda e a palestra “Clima e Recursos Hídricos – Manejo Racional da Água na Agricultura e Proteção Futura”, ministrada por Orivaldo Brunini, diretor-presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola (Fundag).



Durante o evento será apresentada a capacitação “Boas Práticas Agrícolas e Técnicas de Irrigação”, financiada pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), que oferecerá 300 vagas gratuitas para agricultores e agentes públicos de Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes, Salesópolis e Suzano, que são municípios da Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais Alto Tietê Cabeceiras (APRM-ATC). As oficinas presenciais começam no fim de março.



Para o presidente do Condemat+ e prefeito de Arujá, Luis Camargo, o momento é estratégico. “Estamos diante de um cenário que exige ação imediata e planejamento conjunto. Este encontro marca a apresentação oficial de uma capacitação que incentiva o uso eficiente da água e fortalece a sustentabilidade da produção agrícola na região”, destacou.



Capacitação

A capacitação “Boas Práticas Agrícolas e Técnicas de Irrigação” contará com oficinas presenciais previstas para se iniciarem no final de março, unindo teoria e prática sobre conservação dos mananciais, boas práticas agrícolas e uso eficiente da água. As inscrições estão disponíveis para produtores rurais e agentes públicos de Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes, Salesópolis e Suzano pelo site capacitaagro.condemat.sp.gov.br e pelo WhatsApp (11) 99661-5747.