Engenheiro químico do Alto Tietê aprova na Anvisa primeiro verniz inseticida base água do Brasil

Depois de sete anos de muitos estudos, o engenheiro químico Itamar Viana, conseguiu aprovar na Anvisa, o primeiro verniz inseticida base água do Brasil com eficiência comprovada contra o mosquito da dengue e barata. A certificação do órgão de saúde foi publicada no dia 6 de fevereiro no Diário Oficial da União. O produto já está disponível no mercado.



De acordo com o engenheiro Itamar, a ideia de criar este produto surgiu em 2016, quando houve uma explosão nos casos de dengue no Brasil. “No mês de dezembro já haviam sido contabilizados mais de 1,9 milhão de casos de dengue, zica e chikungunya. Quando vi este número, comecei a pensar em algo para combater este problema de saúde pública. Foi quando surgiu a ideia de criar um verniz que ajudasse a reduzir o número de casos”, explica.

A solução imaginada foi desenvolver um verniz transparente base água, para que pudesse ser aplicado em qualquer superfície porosa ou sobre uma tinta já pintada, sem alterar as características da superfície ou da cor da tinta, pois assim o produto poderia ser utilizado em vários locais.



O profissional começou então a pesquisar como algumas formulações agiam em relação aos insetos. “Em 2016 mesmo, consegui fazer a primeira versão do produto. Fiz um lote experimental e enviei amostras para várias pessoas testarem e os resultados e aprendizagem foram surpreendentes, e me mostraram que estava no caminho certo”, detalha.

De 2017 a 2020, o projeto não pôde avançar, devido a falta de normas relacionadas a tinta ou verniz inseticida. A proposta era tão inovadora que não havia normas para validar a eficácia, eficiência e segurança do produto. “Em 2020, a Anvisa definiu uma Norma Técnica sobre tintas inseticidas, mas veio a pandemia e nada pôde ser feito. Quando retomei o projeto em 2021, efetuei algumas alterações na formulação para conseguir atingir um número maior de insetos e oferecer uma segurança maior para as pessoas, aumentando o tempo de permanência do produto. E era isso que eu precisava, queria oferecer um produto de longa duração. Além dos testes de campo, hoje, testado em laboratório, são dois anos de eficácia comprovada”, destaca.

O engenheiro conta que este é o único em verniz inseticida base água no mundo com essa formulação e que pode ser aplicado tanto no interior quanto no exterior do imóvel. “O verniz não muda o ambiente, ele dá um efeito ‘ghost’, isto é, você não vai notar nenhuma diferença quando ele é aplicado. Além das paredes, é possível passá-lo também em qualquer superfície porosa como madeira, telhas, entre outros”, afirma Itamar.

Chamado de “Verniz Inseticida Afastinsetos”, é incolor, levemente acetinado e com odor quase imperceptível ao ser aplicado e nenhum odor após secar. Ele forma uma camada transparente que contém nanopartículas de inseticida que são liberadas de forma gradual e segura, tornando a superfície letal para os insetos que tiverem contato, com nível de eficácia de 100% em 24 horas para o mosquito da dengue (Aedes aegypti) e 97,5% em 72 horas para baratas (periplaneta americana) comprovados e certificados por laboratórios internacionais.

“Os próximos testes serão para validar e comprovar a eficiência com aranhas e escorpiões para entregar um pacote completo. A nossa ideia é que sua casa te acolha e te proteja com a ajuda de nosso produto”.

Outro ponto a ser destacado é que o verniz não é nocivo à saúde. “Ele foi testado em toxicologia aguda, oral, térmica, inalatória, irritabilidade dérmica, ocular e sensibilidade dérmica, sendo que os resultados de todos demonstram que é seguro para o ser humano. Estes testes são um dos principais itens a serem observados pela Anvisa. O produto passou na avaliação de risco para venda direta e apresentou valores aceitáveis em todos os itens, que são laudados de acordo com parâmetros internacionais”, explica.

O produto já está à venda no mercado:

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3613503879-verniz-inseticida-proteco-contra-aedes-aegypti-e-baratas-_JM