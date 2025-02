Ensaio das Escolas de Samba de Ferraz celebra a cultura carnavalesca local

No último sábado, 15 de fevereiro, a Casa de Cultura Raízes, localizada na Vila Santo Antônio, em Ferraz de Vasconcelos, foi palco de um vibrante ensaio das escolas de samba da cidade. O evento, que marcou a retomada das tradicionais atividades carnavalescas no município, reuniu uma bateria composta por membros de seis agremiações locais, proporcionando uma noite repleta de ritmo e alegria.

A celebração contou com a presença ilustre do Rei Momo 2025 (Gustavo Rissat), da Rainha do Carnaval 2025 (Kátia Luzia) e da Primeira Princesa 2025 (Nauane Brito), que abrilhantaram ainda mais a festividade. Os representantes reais do carnaval foram apresentados oficialmente ao público, simbolizando a abertura oficial dos festejos carnavalescos na região.

O ensaio especial teve como objetivo fortalecer a identidade cultural local e incentivar a participação da comunidade nas festividades. A secretária de Cultura e Turismo, Ana Rosa Augusto Rodrigues, celebrou o êxito do evento: “Após 13 anos de um longo hiato, os festejos carnavalescos retomam com força total em nossa cidade e com o apoio de tantas pessoas que lutaram pela construção do Carnaval ferrazense. Fico feliz que essa retomada é uma marca para a construção de uma nova história da cidade”, disse a titular da pasta.

Gratuito e aberto a todas as idades, o evento atraiu inúmeros cidadãos e foliões apaixonados pelo samba. A expectativa é que essa retomada das atividades carnavalescas incentive novas edições e futuras apresentações das escolas de samba.