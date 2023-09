Entenda como o seguro de vida pode amenizar as preocupações com o futuro

Feito para quem quer proteger seu planejamento financeiro de imprevistos, o seguro de vida pode ser adaptado às necessidades de cada pessoa em qualquer fase da vida.

De acordo com José Luiz Florippes, Diretor de Vendas de Seguros da Omint, “o seguro de vida proporciona tranquilidade a partir do momento que é contratado, por possuir uma alavancagem imediata”. Ou seja: a partir do momento do pagamento da primeira parcela, a proteção estará garantida pelo capital segurado contratado.

Isso tudo se aplica aos provedores financeiros da família ou a pessoas solteiras que entendem a importância de se resguardar financeiramente. “A juventude é cercada de sonhos e para realizá-los é preciso planejar. Contudo, a vida pode surpreender e é preciso estar preparado”, explica Florippes.

Embora o seguro de vida seja frequentemente associado a pessoas casadas ou com famílias dependentes financeiramente, ele também é uma solução inteligente e indispensável para as pessoas solteiras. Abaixo, o diretor explica três cenários onde o seguro de vida é fundamental:

1. Proteção para o presente: mesmo que não haja dependentes, o seguro de vida é uma maneira de resguardar o segurado no curto e médio prazo. Ele é um componente de proteção financeira, durante a trajetória da construção do patrimônio, que garante recursos para aqueles momentos imprevisíveis a que todos nós estamos submetidos.

2. Proteção contra doenças graves: o DataSUS aponta que entre 2011 e 2021, o número de mortes por Acidente Vascular Cerebral (AVC) em pessoas com menos de 50 anos cresceu 17,9%. Ampliando o leque de possibilidades, o seguro pode ser usado para cobrir despesas significativas nos casos de diagnóstico de doenças graves cobertas, protegendo o segurado de uma descapitalização das suas reservas.

3. Proteção para o futuro: sendo contemplado com uma trajetória de vida livre de imprevistos, no longo prazo ele garante liquidez sucessória, para que você possa deixar um legado e sua marca.

Neste cenário, o executivo ainda explica um ponto que precisa ser considerado com bastante atenção: controle de risco futuro. “É importante termos consciência que na medida em que envelhecemos, nossa saúde é afetada e isso influenciará diretamente o valor do seguro de vida”.

Portanto, quanto mais jovem for o solicitante, menores são os riscos apresentados por ele na análise realizada pela seguradora e menores os valores contribuídos.