Entrada dos Palmitos retorna com todas as tradições

Muito mais do que agradecer pela boa colheita, a Entrada dos Palmitos da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes deste ano, no dia 27 de maio, terá um significado bem mais especial: o retorno do cortejo completo com todas as suas representatividades e tradições. Por três anos, a pandemia impossibilitou isso. Em 2020, não houve a realização da Entrada dos Palmitos, que, em 2021 e 2022, se adaptou à uma nova realidade e ocorreu em forma de carreata. No ano passado, foi acrescentado um minicortejo, saindo da Praça do Rosário até à Catedral de Sant´Ana, com a participação dos grupos folclóricos (congada e Moçambique).

Neste ano, ela volta com tudo. A novidade é o aumento do número de carros de bois, passando dos 26 (em 2019) para os atuais 32, dos quais 12 são das cidades de Santa Isabel, Igaratá e Bragança Paulista. O restante virá da região de Cambuí, no extremo sul de Minas Gerais. De acordo com o coordenador da Entrada dos Palmitos, os cerca de 80 carreiros (e suas famílias) começam a chegar em Mogi das Cruzes no dia 26 de maio, na véspera do grandioso cortejo, entre 12 e 18 horas. Eles ficarão alojados nas dependências do Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos, no bairro do Mogilar.

Já à noite, por volta das 19 horas, os carros de bois começam a ser enfeitados para o grande dia pelas escolas da Cidade. Por fim, é servido a eles um jantar de comida caipira.

"Será uma Entrada dos Palmitos cheia de significados, com um cortejo completo e todas as suas tradições. As pessoas estão mais sensíveis na sua fé. E estamos pedindo que os devotos façam suas homenagens aos entes falecidos, neste período, e participem em memória aos que já não estão mais aqui, mas que iam assistir ao cortejo acomodados em algum canto da extensão da via. Contamos com a presença maciça dos fiéis. Será um momento marcante ", diz o coordenador da Entrada dos Palmitos, Glauco Ricciele.

Cavaleiros, muladeiros, charreteiros e carroceiros devem fazer a inscrição

Já estão abertas as inscrições para os cavaleiros, muladeiros, charreteiros e carroceiros que vão participar da Entrada dos Palmitos. Os interessados devem se inscrever por meio do aplicativo (festa2023.festadodivino.org.br), onde a ficha de inscrição está disponível. Lá também constam as normas a serem seguidas. A inscrição é individual e de responsabilidade própria. No caso de charreteiros e carroceiros, o responsável deverá inscrever todos os participantes que forem sair na charrete ou na carroça. Também haverá a inscrição presencial, na Quermesse, das 19 às 22 horas, a partir do dia 18 de maio até o dia 26 de maio, na entrada da Barraca do Afogado. O kit será entregue para todos os inscritos: um lenço (para ser colocado em cada participante) e um crachá adesivo, que contém o número de inscrição do participante, para ser colocado na camisa no lado direito à altura do peito. O participante que não estiver corretamente identificado não poderá participar do cortejo.

Grupos folclóricos participantes da Entrada dos Palmitos

Congada de Santa Efigênia

Congada Batalhão Nossa Senhora Aparecida

Congada Divino Espírito Santo

Congada São Benedito do Conjunto Santo Ângelo

Congada São Benedito Coração de César

Moçambique São Benedito/São Benedito de Jesus/Nossa Senhora do Rosário