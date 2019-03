Entre as 10 melhores do País, Poá recebe prêmio de saneamento

O prefeito Gian Lopes participou na manhã desta quinta-feira (28), em São Paulo, de evento que reconheceu Poá como uma das melhores cidades do Brasil na área de saneamento. O município recebeu premiação da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes), presidida por Márcio Gonçalves de Oliveira, que fez um estudo levando em conta o abastecimento de água e a coleta e tratamento de esgotos em cidades de grande porte, ou seja, com mais de 100 mil habitantes. O secretário de Obras, Augusto de Jesus e o chefe de Gabinete, Rogério Tarento, também acompanharam o evento.

O prefeito Gian Lopes determinou, assim que assumiu a gestão, que sua equipe realizasse reuniões técnicas com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) visando a melhoria na manutenção, ampliação e adequação do sistema de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, entre outros.

“Muito importante saber que estamos avançando na questão do saneamento básico em Poá. Todos sabemos que essa uma área essencial para qualquer município, já que os serviços de água tratada, coleta e tratamento dos esgotos levam à melhoria da qualidade de vidas das pessoas, sobretudo na saúde infantil com redução da mortalidade infantil e na preservação do meio ambiente, entre outros”, comentou o prefeito Gian Lopes.

Ainda de acordo com o prefeito, a área de saneamento em Poá ainda apresentará muitas melhorias, já que a Sabesp prevê investir, nos próximos 30 anos, R$ 71,2 milhões para captação e tratamento de água, reservação, redes e ligações, redução de perdas e troca de redes antigas para acompanhar o crescimento populacional.

“Segundo dados da própria companhia Poá receberá também mais R$ 90,2 milhões na ampliação do sistema de coleta e afastamento de esgoto no município (coletores, interceptores, redes e ligações e troca de redes antigas). O investimento em esgoto ainda contribuirá diretamente para a despoluição dos córregos do município”, explicou o prefeito Gian Lopes.

Premiação

A premiação das cidades ocorreu dentro da programação do II Simpósio Ranking Abes, no auditório do CRQ (Conselho Regional de Química), em São Paulo. O ranking completo pode ser consultado no site da ABES pelo link: http://abeseventos.org.br/2019/02/22/ranking2018/.

Compõem o estudo quase 2 mil municípios cujos dados foram fornecidos ao Sistema Nacional de Informações de Saneamento (SNIS2), o que representa 34% dos municípios do Brasil e 67% da população do País. O ranking avalia o percentual de pessoas atendidas pelos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e também a coleta e destinação de resíduos sólidos.