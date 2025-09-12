Entre memória e celebração, Sementeia chega ao fim em Suzano

O teatro e as artes do corpo foram protagonistas da noite de quinta-feira (11/09) no II Festival Sementeia, que segue até esta sexta-feira (12) em Suzano. A programação reuniu a comunidade no CEU Gardênia para vivências de escuta, partilha e emoção, reafirmando o caráter do Festival como espaço de acolhimento, diversidade e protagonismo feminino.

Na abertura, o público foi recepcionado pela performance “Palavras”, da artista suzanense Suéllen Santos, que convidou a plateia a interagir em uma experiência de corpo e memória coletiva, no lado externo do espaço. Em seguida, o palco recebeu o espetáculo “Guerreirinha, Guerreirinha”, do Coletivo Elementar, idealizado por Cibele Zucchi. Com música, gesto e poesia, a obra-ritual transformou lembranças em encantamento, costurando alegria, pertencimento e ancestralidade.

A noite também reafirmou o compromisso do Festival com a acessibilidade: as apresentações contaram com tradução em Libras pela AcessaHabilidade, ampliando o acesso às diferentes camadas de público. Da produção à curadoria, da operação à direção, todo o processo criativo e organizacional foi conduzido por mulheres em suas múltiplas formas de existência, reforçando a potência coletiva que sustenta o Sementeia.

Realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, o Festival é um gesto de afirmação das mulheres do Alto Tietê por espaços férteis e seguros para a arte e a cultura.



Encerramento em festa: Zanah e DJ Flávia Durante celebram o Sementeia

O encerramento musical do II Festival Sementeia será marcado pelo show da cantora Zanah (@cantorazanah), nesta sexta-feira (12/09), às 19h30, no Casarão das Artes. Mulher LGBT, Zanah transforma dor, desejo e memória em música, trazendo ao palco canções que cicatrizam e traduzem afetos em resistência. Cada verso é um ato político de amor e verdade, convidando o público a sentir junto dela. Para abrir e fechar a noite de celebração, a DJ e comunicadora Flávia Durante (@flaviadurante) comanda as pick-ups com o set Latinidades, trazendo sonoridades do Sul Global, vozes femininas e batidas globais que vão transformar o Casarão em pista de dança.

Serviço

Dia 12/09 (sexta-feira), a partir das 19h

Casarão das Artes - R. Vinte e Sete de Outubro, 271 - Centro, Suzano

Atividades gratuita | Público Livre

Programação completa: @festival_sementeia