Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 12 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 12/12/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Entrega da Vila Olímpica acontece neste domingo em Ferraz

Evento terá um jogo da seleção de Ferraz contra jogadores do Corinthians Máster, que conta com craques como Vampeta e Neto

12 dezembro 2025 - 18h30Por de Ferraz
Entrega da Vila Olímpica acontece neste domingo em FerrazEntrega da Vila Olímpica acontece neste domingo em Ferraz - (Foto: Laura Ramos/Secom Ferraz )

Mais um equipamento para o lazer e bem-estar da população será entregue no próximo domingo (14). O Complexo Esportivo Municipal Vila Olímpica Roberto Tasso Martinelli, que fica localizado no Jardim Sofia, em Ferraz de Vasconcelos, contará com diversos espaços novos para a utilização da população.

O local terá novos equipamentos como pista de caminhada, playground, academia ao ar livre, área de calistenia, espaço gourmet e quadra de areia, além de melhorias nos espaços que já existiam, como troca total do alambrado, nova iluminação do campo, reforma dos vestiários, reforma dos banheiros e fechamento em gradil.

O evento de entrega terá um jogo muito especial da seleção de Ferraz de Vasconcelos contra os jogadores do Corinthians Máster, que conta com craques como Vampeta e Neto.

Segundo o secretário de Esporte e Lazer, José Batista, o local será um grande diferencial no dia a dia dos ferrazenses: “A população ferrazense irá receber um lugar onde poderá praticar os seus esportes e cuidar da saúde com muito conforto e segurança. Esta será mais uma entrega que nos deixa com o coração cheio de alegria”, pontuou.

O secretário de Obras, Eduardo Paiva, também comentou sobre a obra: “Nos empenhamos bastante para fazer esta entrega para a população. Tivemos a ampliação dessa obra que antigamente era composta somente pela quadra e vestiários”, relatou.

O evento terá início às 8h30 e qualquer pessoa pode participar.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Estação Natal Poá é aberta com decoração, cultura e Papai Noel
Natal

Estação Natal Poá é aberta com decoração, cultura e Papai Noel

Ateliê itinerante Onírica entrega diplomas para mais de 50 mulheres em Poá
Região

Ateliê itinerante Onírica entrega diplomas para mais de 50 mulheres em Poá

Supermercado Da Praça de Gianetti receberá o evento 'Ler e rua é brincar'
Região

Supermercado Da Praça de Gianetti receberá o evento 'Ler e rua é brincar'

Detran-SP acelera implantação de novas regras para a emissão de CNH
Região

Detran-SP acelera implantação de novas regras para a emissão de CNH

Governo de SP envia à Alesp projeto que isenta IPVA para motocicletas de até 150cc
Região

Governo de SP envia à Alesp projeto que isenta IPVA para motocicletas de até 150cc

Poá realiza formatura do Programa 'Mãos que Fazem' e do Projeto Gestante
Região

Poá realiza formatura do Programa 'Mãos que Fazem' e do Projeto Gestante