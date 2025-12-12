Entrega da Vila Olímpica acontece neste domingo em Ferraz

Mais um equipamento para o lazer e bem-estar da população será entregue no próximo domingo (14). O Complexo Esportivo Municipal Vila Olímpica Roberto Tasso Martinelli, que fica localizado no Jardim Sofia, em Ferraz de Vasconcelos, contará com diversos espaços novos para a utilização da população.

O local terá novos equipamentos como pista de caminhada, playground, academia ao ar livre, área de calistenia, espaço gourmet e quadra de areia, além de melhorias nos espaços que já existiam, como troca total do alambrado, nova iluminação do campo, reforma dos vestiários, reforma dos banheiros e fechamento em gradil.

O evento de entrega terá um jogo muito especial da seleção de Ferraz de Vasconcelos contra os jogadores do Corinthians Máster, que conta com craques como Vampeta e Neto.

Segundo o secretário de Esporte e Lazer, José Batista, o local será um grande diferencial no dia a dia dos ferrazenses: “A população ferrazense irá receber um lugar onde poderá praticar os seus esportes e cuidar da saúde com muito conforto e segurança. Esta será mais uma entrega que nos deixa com o coração cheio de alegria”, pontuou.

O secretário de Obras, Eduardo Paiva, também comentou sobre a obra: “Nos empenhamos bastante para fazer esta entrega para a população. Tivemos a ampliação dessa obra que antigamente era composta somente pela quadra e vestiários”, relatou.

O evento terá início às 8h30 e qualquer pessoa pode participar.