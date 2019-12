Entrega de brinquedos da campanha Natal de Sorrisos 2019 tem início

O Fundo Social de Mogi das Cruzes iniciou oficialmente na sexta-feira (6) o ciclo de entregas de presentes da campanha Natal de Sorrisos 2019. O primeiro local atendido foi o Centro de Educação Infantil Municipal Maria José Alves de Souza, em Jundiapeba, onde 129 alunos foram adotados, com a parceria da empresa Mahindra e do grupo de empresários Tonomoshi.

O elo entre a campanha do Fundo Social e o grupo de empresários foi feito pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que estava representada na entrega pelos diretores Claudio Costa e Luiz Carlos Pinheiro. Além da adoção das crianças, a compra dos kits de presentes foi feita a partir de uma parceria com uma loja da região de Jundiapeba, com o intuito de fomentar a atividade comercial local. Cada kit continha roupa, calçado e um brinquedo.

Os alunos da educação infantil foram todos presenteados e receberam ainda a presença do Papai e Mamãe Noel. “Ainda teremos muitas entregas como essa. Sempre digo que esse é o melhor momento da campanha, pois é quando vemos efetivamente o resultado de todo o nosso esforço, por meio do sorriso das crianças. E quando trazemos o Papai Noel é ainda mais especial”, destacou a presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Karin Melo.

Apesar de as entregas já terem começado, a campanha de arrecadação de brinquedos novos ou em bom estado continua oficialmente até o dia 15 de dezembro. Quem quiser contribuir pode doar brinquedos em um dos pontos de arrecadação da campanha ou então entrar em contato direto com o Fundo Social, por meio do telefone 4798-5143.