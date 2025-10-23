Entrega dos Kits para o Circuito Eco IX - Corrida de Rua e Caminhada acontece neste sábado em Mogi

A entrega dos kits para os participantes do Circuito Eco IX – Corrida de Rua e Caminhada será neste sábado, 25 de outubro, das 13h às 17h, no estacionamento do Shibata Supermercados, localizado na Avenida Cavalheiro Nami Jafet, nº 343 – Vila Industrial, Mogi das Cruzes – SP.

Todos os inscritos receberão kits completos com camiseta, viseira ou boné, gym bag e barra de cereal. Os participantes das corridas de 5 km e 10 km também receberão número de peito e chip de cronometragem.

Para a retirada do kit, é necessária a apresentação de documento de identidade original. Caso outra pessoa retire o kit em nome do inscrito, será permitida a retirada de até dois kits por pessoa, desde que apresente o protocolo de inscrição, cópia do documento de identidade do participante e autorização por escrito.

O Circuito Eco IX – Corrida de Rua e Caminhada acontecerá no domingo, 26 de outubro, às 7h30, com concentração a partir das 6h30, no estacionamento do Ginásio Municipal Professor Hugo Ramos (Rua Professor Ismael Alves dos Santos, 560 – Vila Mogilar – Mogi das Cruzes). A programação inclui corridas de 5 e 10 km e caminhada de 5 km aberta a toda a comunidade. Haverá também atividades gratuitas para todos os participantes, como quick massage, aferição de pressão, avaliação física e nutricional, alongamento, ginástica localizada e fitdance.

O evento acontece por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, com patrocínio das empresas Niterra, Panco e RUD, e realização do Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS), com o apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, através da Secretaria de Esportes.

O Circuito Eco IX tem como objetivo incentivar hábitos saudáveis, promover integração social e estimular a qualidade de vida da população, reunindo corredores, caminhantes, crianças e famílias em torno da prática esportiva.

Corrida Kids: diversão e esporte para as crianças

Também no domingo, acontecerá a Corrida Kids, junto ao evento principal, com percursos adaptados para diferentes faixas etárias: 50 metros: 2 a 3 anos, 100 metros: 4 a 5 anos, 200 metros: 6 a 7 anos, 400 metros: 8 a 9 anos e 600 metros: 10 a 11 anos.

A entrega dos kits da Corrida Kids será no próprio dia do evento, entre 8h30 e 9h15, no local da corrida, garantindo que todas as crianças recebam camiseta, boné ou viseira, gym bag e medalha antes da largada.

Para a retirada do kit, é necessária a apresentação de documento de identidade da criança ou responsável. Caso outra pessoa retire o kit em nome do participante, deverá apresentar protocolo de inscrição, cópia do documento do inscrito e autorização por escrito.

A Corrida Kids tem como objetivo incentivar hábitos saudáveis, promover integração social e diversão para toda a família, estimulando a prática esportiva desde cedo.

Servico

• Circuito Eco IX – Corrida de Rua, Caminhada e Corrida Kids

• Data da corrida: 26/10/2025 (domingo), a partir das 6h30

• Local da corrida: Estacionamento do Ginásio Municipal Professor Hugo Ramos – Rua Professor Ismael Alves dos Santos, 560 – Vila Mogilar – Mogi das Cruzes/SP

• Entrega de kits dos adultos: 25/10/2025, das 13h às 17h – Estacionamento do Shibata Supermercados – Av. Cavalheiro Nami Jafet, nº 343 – Vila Industrial, Mogi das Cruzes/SP

• Entrega de kits da Corrida Kids: 26/10/2025, entre 8h30 e 9h15 – Local da corrida

• Informações pelo site www.gominhasinscricoes.com.br