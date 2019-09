Equipamento de musculação inédito, Academia do Jovem será inaugurada neste domingo

Como parte da programação pelos 459 anos da cidade, a Prefeitura de Mogi das Cruzes fará neste domingo (22), às 10 horas, a inauguração da Academia do Jovem. O equipamento de musculação foi instalado no Parque da Cidade e será a primeira do Brasil nesse estilo em uma cidade que não seja capital. Os outros locais que possuem academias do tipo são os municípios de São Paulo (com unidades no Parque Villa Lobos e Cidade Universitária), Rio de Janeiro e Fortaleza.

O prefeito Marcus Melo falou sobre a inovação do equipamento na cidade: “Oferecer algo desse porte aos mogianos é uma grande realização para o nosso governo. Mogi das Cruzes busca sempre inovar e trazer o melhor para os seus moradores e por meio desta academia pretendemos melhorar a qualidade de vida das pessoas”, comentou o prefeito.

O equipamento contará com 17 aparelhos de aço inox, além de disponibilizar halteres, barras e anilhas. Para se cadastrar e participar da academia, basta ter idade maior que 14 anos, entrar no site da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (www.esportemogi.com.br) e realizar o cadastro clicando em “Entrar”, depois clicar em “tornar-se um aluno” e efetivar a inscrição.

Após o cadastro feito, o inscrito deverá anotar o número informado ou imprimi-lo e leva-lo sempre para utilizar a academia nos horários marcados no anexo abaixo.

O piso da academia será todo de grama sintética para melhorar o conforto dos usuários. Haverá também uma cobertura em forma de onda que protegerá os aparelhos e as pessoas, além de alambrado ao redor da academia. O valor de investimento na compra e implantação dos aparelhos foi de R$ 210 mil e os profissionais que vão atuar na academia são os professores que já atuam no Parque da Cidade. Além dos alunos, as equipes que participam dos Jogos Regionais e Abertos e que possuem preparadores físicos poderão usar a academia em dias e horários específicos.

O Parque da Cidade fica na rua Jaderlina de Almeida Lopes, no Parque Santana, e funciona todos os dias, das 7h às 19h.