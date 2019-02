Equipamento fixo substitui radar móvel na avenida Francisco Ribeiro Nogueira

A Secretaria Municipal de Transportes está implantando um novo equipamento fixo de fiscalização de velocidade na avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, próximo ao Conjunto Primavera. O equipamento substitui o ponto de fiscalização existente no local com equipamento estático, popularmente conhecido como radar móvel.

“Os estudos e monitoramentos realizados apontam que este é um local com riscos de acidentes, com grande movimentação de veículos e também de pedestres, com o crescimento habitacional daquela região. Com a substituição do ponto de fiscalização com radar estático por um equipamento fixo, a segurança viária deve aumentar”, explicou o secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida.

A aferição do equipamento deverá acontecer nesta semana e o início da operação está prevista para o dia 1º de março. Para alertar os motoristas, um banner foi colocado no ponto de instalação. “A função da fiscalização eletrônica, antes de tudo, é a prevenção de acidentes e educação do motorista sobre o perigo que o excesso de velocidade causa”, completou o secretário.

O equipamento de fiscalização da avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira completa a implantação de novos radares fixos instalados recentemente e que começaram a funcionar em janeiro. Os equipamentos foram colocados em locais considerados de risco nas avenidas Francisco Ferreira Lopes, Prefeito Carlos Alberto Lopes, Júlio Simões e Japão, além da rua Doutor Deodato Wertheimer.

“O acompanhamento que é realizado mostrou um aumento da segurança viária nos pontos, com o respeito dos motoristas ao limite de velocidade. Durante o mês de janeiro, estes novos equipamentos registraram a passagem de 2,6 milhões de veículos e apenas 0,09% deste total passaram acima do limite de velocidade”, disse José Luiz.

A implantação dos novos pontos de fiscalização eletrônica faz parte de uma série de ações da Prefeitura de Mogi das Cruzes dentro do programa Mogi pela Vida, que busca o aumento da segurança viária, prevenção de acidentes e diminuição no número de mortes no trânsito na cidade. A iniciativa também abrange ações de sinalização, engenharia de tráfego e educação para o trânsito.

A relação com todos os pontos de fiscalização eletrônica em Mogi das Cruzes está disponível no site da Prefeitura, no link: www.mogidascruzes.sp.gov.br/servico/transporte-e-transito/pontos-de-fiscalizacao-radares-de-transito