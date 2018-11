Equipe da Delegacia de Homicídios agradece apoio do CSI

O delegado titular da Delegacia de Homicídios de Mogi das Cruzes, o Dr. Rubens José Ângelo, juntamente com sua equipe, investigador Celso e o funcionário Diogo estiveram em Guararema na última semana para agradecer o apoio dado para elucidação do caso da jovem Rayane Paulino Alves, de 16 anos, por meio do monitoramento por câmeras do Centro de Segurança Integrada (CSI). A equipe foi recebida pelo prefeito Adriano Leite e o secretário de Segurança Pública, Edson Roberto Pinto de Moraes.

Segundo o delegado, as imagens captadas pelas câmeras foram cruciais para o esclarecimento do caso, dando todo o todo o suporte e auxílio ao trabalho de investigação da equipe da Delegacia de Homicídios, na identificação do autor do crime, Michel Flor da Silva, de 28 anos.

“Queremos agradecer a Prefeitura e ao Centro de Segurança Integrada pelo suporte que tivemos no período de investigação e parabenizar pela excelente ferramenta de segurança que o município de Guararema dispõe”, disse o delegado.

O prefeito Adriano também parabenizou o trabalho da equipe da Polícia Civil e falou da eficácia da ferramenta. “Gostaríamos muito que o desfecho desta história fosse diferente, mas infelizmente vivenciamos uma fatalidade. Neste cenário, nos sentimos satisfeitos por termos, por meio de um equipamento público da Prefeitura de Guararema, contribuído com a Polícia Civil para a investigação e identificação do autor e agora desejamos que a Justiça seja feita”, disse.

Michel foi preso no dia 30 de outubro e confessou o crime. Ele irá responder por homicídio quadruplamente qualificado, bem como o crime de estupro.