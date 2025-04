Equipes do Samu participam de treinamento simulado de primeiros socorros com o Corpo de Bombeiros

A equipe do Samu de Mogi das Cruzes participou, nesta terça e quarta-feira (08 e 09/04), de um treinamento de acidente com múltiplas vitimas em conjunto com o Corpo de Bombeiros. O trabalho contou com orientações teóricas e com um simulado de atendimento de emergência, com vítimas de diferentes estados de gravidade.

O treinamento com múltiplas vítimas no atendimento pré-hospitalar visa preparar os profissionais de saúde para lidar de forma eficaz e eficiente em situações de emergência que envolvem várias vítimas simultaneamente. Nos dois dias de treinamento, foram 176 participantes, sendo 90 do Samu de Mogi das Cruzes.

“O treinamento constante das equipes é importante para que o atendimento à população seja cada vez melhor. Contamos com profissionais altamente capacitados e ações como a desta quarta-feira fazem a diferença no dia a dia de trabalho, podendo colaborar para salvar vidas em casos de emergências, como ocorrências de trânsito e mesmo situações nas residências e locais de trabalho das pessoas”, explicou o presidente do Cressamu, Reinaldo do Nascimento.

Na ação, foi realizado um simulado de emergência de acidente trânsito, com o atendimento a vítimas com diversos tipos de ferimentos. Entre os temas trabalhados, estão a triagem de vítimas com base na gravidade dos ferimentos, tomada de decisões rápidas e acertadas, coordenação da equipe, gestão de recursos, simulação de cenários realistas e interação das Equipes do SAMU com outros órgãos, como o Corpo de Bombeiros, UPAs, concessionárias, Polícia Militar e hospitais da região.

Além disso, o treinamento também aborda a assistência psicológica inicial, tanto para as vítimas quanto para os profissionais envolvidos, já que o atendimento a múltiplas vítimas pode gerar sobrecarga emocional e estresse.

Para dar mais realismo ao treinamento, atores que participaram do simulado foram maquiados com os ferimentos que apresentavam dentro do simulado. Também foram utilizados bonecos específicos para o treinamento.

O Samu de Mogi das Cruzes realiza uma média de 4 mil atendimentos mensais, que envolvem diversos serviços, desde questões clínicas, cirúrgicas e traumáticas até situações de emergência obstétricas ou psiquiátricas. As equipes são compostas por condutores de ambulância, técnicos em enfermagem, enfermeiros e médicos, que atendem em residências, vias públicas e locais de trabalho, e fornecem orientações vitais por telefone.

O atendimento do Samu de Mogi das Cruzes é feito pelo telefone 192, disponível 24 horas por dia sete dias por semana.