Escola Clínica Transtorno do Espectro Autista recebe visita de representantes de Osasco

A Escola Clínica Transtorno do Espectro Autista Profª Neuraide Rezende da Silva Fujita, no Rodeio, recebeu na manhã desta quinta-feira (06/03) a visita de representantes da Prefeitura e da Câmara Municipal de Osasco (SP). O encontro teve como objetivo conhecer o trabalho desenvolvido em Mogi das Cruzes, que será referência para as atividades direcionadas às pessoas com TEA no município.

Os representantes foram recebidos no prédio-sede da Secretaria de Educação, no Centro Cívico, pela secretária de Educação, Darly Aparecida de Carvalho. “Conversamos sobre o atendimento que oferecemos em nossa cidade e como estamos reorganizando o trabalho neste início de gestão. Criamos um grupo de trabalho dedicado à elaboração de políticas públicas da Educação Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva”, disse.

Na Escola Clínica, o grupo conversou com a diretora do Departamento de Educação Especial e Inclusiva da Pasta, Cláudia Regueiro, que falou sobre os equipamentos e como é feito o atendimento aos alunos. A Secretaria de Educação conta com a Escola Municipal de Educação Especial (Emesp) Profª Jovita Franco Arouche, o Pró-Escolar e as salas polo de Atendimento Educacional Especializado.

Os ambientes da unidade foram apresentados pela diretora Mônica Souza, da Associação Madre Esperança de Jesus – AME Jesus, organização da sociedade civil, responsável pelo atendimento clínico e terapêutico. “Vocês estão de parabéns pela localização, a estrutura e as pessoas. A gente vê que todos estão engajados”, disse a secretária executiva da Pessoa com Deficiência de Osasco, Pastora Cristiane Celegato.

A gerente de Atendimento Educacional Especializado da Secretaria de Educação do município visitante, Gisleine de Cassia Soares Vianni, destacou a organização e os atendimentos oferecidos. “Hoje entendemos mais um pouco de como a gente pode fazer no nosso município um serviço como esse, tanto na organização quanto nas especialidades oferecidas”. Estiveram presentes também o vereador Batista de Sousa Moreira e Raquel Dias, ativista e mãe de crianças com TEA. A visita foi agendada pelo vereador mogiano Johnny Fernandes da Silveira.