Jornal Diário de Suzano - 08/10/2025
Região

Escola da Jovem Advocacia reúne mais de 100 profissionais e estudantes na OAB Itaquá

Projeto trouxe aulas práticas e interativas com professores renomados da região em três dias de imersão

06 outubro 2025 - 19h15Por de Suzano
Escola da Jovem Advocacia reúne mais de 100 profissionais e estudantes na OAB Itaquá Escola da Jovem Advocacia reúne mais de 100 profissionais e estudantes na OAB Itaquá - (Foto: Divulgação )

A 152ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Itaquaquecetuba) promoveu, entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro, a Escola da Jovem Advocacia, que contou com três dias de aprendizado prático e dinâmico voltado para jovens advogados e acadêmicos de Direito. A iniciativa foi marcada por ampla participação e excelente receptividade, reunindo mais de cem pessoas na sede da entidade.

O evento recebeu estudantes e profissionais da advocacia local e de outras subseções, com o objetivo de oferecer orientações essenciais para o início de carreira, além de incentivar o networking e o compartilhamento de experiências enriquecedoras.

No primeiro dia, cerca de 60 pessoas acompanharam a aula do professor Dr. Milton Megaron de Godoy Chapina, que tratou sobre precedentes e prática jurídica. Já no segundo dia, 12 participantes vivenciaram uma simulação de audiência trabalhista conduzida pela professora Dra. Cleópatra Lins Guedes Martins, aprofundando técnicas de atuação. Por fim, o terceiro dia reuniu 30 pessoas para o júri simulado ministrado pelo professor Dr. Wagner Cavalcante dos Santos, proporcionando uma imersão realista no Tribunal do Júri.

Segundo a presidente da Comissão da Jovem Advocacia, Suelen Pardinho, o projeto cumpriu plenamente seu papel de aproximar a advocacia em início de carreira da prática profissional. “A Escola da Jovem Advocacia ofereceu experiências que vão além da sala de aula tradicional, com atividades práticas que fortalecem a confiança dos participantes e reforçam a importância da ética e da técnica”, destacou.

A presidente da subseção, Dra. Matilde Gomes, também celebrou o sucesso da iniciativa. Ela ressaltou que o projeto demonstrou a capacidade da OAB Itaquá em preparar e acolher a nova geração da advocacia. “Foi uma experiência muito positiva, tanto pela participação expressiva quanto pela qualidade das atividades realizadas. Recebemos advogados e estudantes de outras subseções, que elogiaram a organização e a dinâmica das aulas, o que reforça o compromisso da nossa subseção com a formação contínua e com o fortalecimento da classe”, afirmou.

