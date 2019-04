Escola da Vila Perracine será inaugurada em 11 de maio

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), esteve nesta segunda-feira (29) na escola municipal na Vila Perracine para acompanhar os trabalhos no local e confirmou a inauguração da unidade no dia 11 de maio, às 9 horas. A vistoria também contou com a participação do presidente da Câmara, David de Araújo Campos, o Tio Deivão, e dos secretários de Educação, professor Carlos Humberto Martins Duarte e de Obras Públicas, Augusto de Jesus.

As obras da escola municipal na Vila Perracine estão praticamente finalizadas, restando apenas detalhes e a unidade de ensino já pode ser considerada uma das mais bonitas do Alto Tietê. A escola está sendo construída na Rua Teotônio Vilela e deve atender aproximadamente 600 estudantes.

De acordo com o prefeito Gian Lopes, a obra tem mais de três mil metros quadrados de área construída, sendo que, além da quadra poliesportiva com arquibancada e vestiários masculino e feminino, a escola terá no piso térreo, sala de vídeo com palco, sala técnica e pátio coberto. No primeiro pavimento terá 11 salas de aula, sanitários masculino e feminino e brinquedoteca.

Já o segundo pavimento contará com recepção, secretaria, almoxarifado, sala de professores, coordenação, direção, entre outros.

“Esta obra já está mudando a realidade da Vila Perracine. Será uma das escolas mais bonitas do nosso município e da região, com toda estrutura necessária para oferecer uma educação de qualidade para nossos estudantes. Melhorar a Educação em Poá é o nosso compromisso e diversos outros projetos nesta área estão sendo colocados em prática na cidade”, explicou o prefeito Gian Lopes.