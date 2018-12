Escola de Empreendedorismo e Inovação recebe inscrições para EJA

A Escola de Empreendedorismo e Inovação (EEI), da Secretaria de Educação, receberá até o dia 20 de janeiro, inscrições para turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Nos períodos da manhã e tarde será oferecido o Ciclo I, que corresponde ao 1º ao 5ºano do ensino fundamental e à noite, os alunos poderão cursar o Ciclo II (6º ao 9º ano do ensino fundamental).

Podem se inscrever jovens a partir dos 15 anos completos.

Para fazer a inscrição, é preciso apresentar o RG, comprovante de endereço e histórico escolar, se tiver.

As aulas serão na EEI a partir do dia sete de fevereiro de 2019, data de início do ano letivo.

As inscrições deverão ser feitas, das 8 às 17 horas, na Rua Senador Dantas, 326, Centro.

Mais informações pelo telefone 4798-5902.

Inaugurada em setembro deste ano, a EEI tem como objetivo fomentar o comportamento empreendedor, por meio da inovação com vistas para o desenvolvimento da Indústria 4.0 no município. Capacitará os jovens para atuarem no mercado frente às novas exigências do mercado.

A escola integra o ecossistema de inovação da cidade, realizando um trabalho conectado com o Polo Digital de Mogi das Cruzes.