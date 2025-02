Escola de Ferraz recebe instalação de placas solares

Vencedora da gincana cultural “Xô Desperdício”, a Emeb José Sebastião, localizada no bairro do Cambiri, deu início a instalação do Sistema de Geração Solar Fotovoltaico, que beneficiará toda a comunidade escolar com a economia de energia, sustentabilidade e redução de custos. A premiação é inédita no município e movimentou mais de 5 mil alunos ferrazenses durante o projeto realizado em 2024 pela concessionária de energia elétrica EDP.

As ações educativas da EDP são de grande importância na rede, com oportunidades valiosas de aprendizado. A parceria garantiu inúmeras atividades que geraram frutos positivos no processo educativo sobre a importância de construir um mundo melhor com trabalhos voltados à preservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Nos últimos quatro anos, mais de 14 mil alunos foram beneficiados por meio do projeto “Boa Energia Nas Escolas”, com trabalhos de sensibilização, formação de docentes, atividades culturais, além das visitas na carreta “Xô Desperdício”, um caminhão-laboratório com painéis interativos e experimentos.

A felicidade tomou conta de todos os estudantes, professores e gestores educacionais e ressalta a dedicação e comprometimento da unidade em ganhar o equipamento. Com a instalação dos painéis solares, toda a escola será beneficiada com eletricidade limpa, além de ser uma ferramenta educativa, já que os alunos aprenderam sobre os benefícios da captura solar para o meio ambiente.

"Estamos muito felizes com a conquista. É o momento de promover essa atitude educacional também fora da escola, levando informação e conhecimento para casa, garantindo nosso compromisso de formar crianças mais responsáveis e conscientes como agentes de transformação social", pontua a diretora da Emeb José Sebastião, Vânia Baptista.