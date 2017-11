Escola de Itaquá apresenta exposição de artes plásticas na “II Semana da Consciência Negra”

Pelo segundo ano consecutivo a EMEB Eng. Chiozo Kitakawa, realizou a exposição Artística “A mente produtiva do Pedrox”, como parte integrante da “II Semana de Consciência Negra do Sistema Municipal de Ensino”, promovida pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação de Itaquaquecetuba (Semecti). A exemplo do ano anterior, dividida em dois ambientes, a mostra foi composta por obras produzidas pelos alunos no espaço do pátio da unidade escolar e na biblioteca foi montada instalações do artista plástico da comunidade Pedro Luís da Silva Alves, o Pedrox. A curadoria da exposição mais uma vez ficou a cargo do coordenador pedagógico da escola o pedagogo professor Michel Pinto da Costa.

De caráter provocativa, as instalações criativas e atuais de Pedrox têm estimulado a reflexão dos espectadores que por meio da interação com as obras dialogam com as questões sociais tão presentes na atualidade explicou o coordenador Michel.

“A parceria com o artista incita o desenvolvimento e o gosto pelas artes plásticas de nossos alunos, principalmente pelo fato do artista trazer referências do dia a dia da comunidade em suas obras e ser da comunidade local,” disse o coordenador pedagógico.

Para a secretária de Educação, Verônica Cosmo Barbosa, todas as ações que têm sido trabalhados nas escolas em torno da diversidade étnica, racial, cultural e outros, é muito importante na medida em que os alunos passam a respeitar o próximo com suas diferenças e singularidades e, nesse sentido rompe barreiras da intolerância, diminuindo os impactos da violência que tanto preocupa a sociedade.

Verônica explicou também que a II Semana da Consciência Negra do Sistema Municipal de Ensino é apenas um momento em comemoração à data do dia 20 de novembro.

“Nas escolas municipais a temática da ética, da diversidade, do meio ambiente e da saúde, têm sido desenvolvida de forma transversal durante todo o ano por diversos projetos educacionais que transitam por todas as áreas do conhecimento, procurando além de cumprir as normativas da LDBEN, trabalhar a questão da formação integral dos futuros cidadãos de Itaquaquecetuba,” disse a profissional.

A exposição começou nesta quarta-feira (22) e segue até este sábado (25) momento em que a escola abrirá para toda a comunidade, o período de visitação é das 9 horas às 16 horas.