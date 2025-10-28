Escola de Itaquá promove Dia D de Escolhas de Cursos para engajar estudantes a uma semana do Provão

A Escola Estadual Dona Rosária Isolina de Moraes, localizada em Itaquaquecetuba, organiza nesta quinta-feira (30) o Dia D de Escolhas de Cursos do Provão Paulista, que visa orientar os alunos a refletirem sobre suas escolhas, conhecendo as possibilidades e oportunidades oferecidas na USP, Unesp, Unicamp, Univesp e Fatecs. A ação é destinada aos 56 estudantes matriculados na 3ª série do Ensino Médio que farão a terceira etapa da do Provão, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que dá acesso a 15.717 vagas nas universidades e faculdades públicas paulistas.

“A ideia do dia D vai incentivar na escolha do curso, reforçar a importância da preparação para o Provão Paulista e chamar a atenção deles para essa oportunidade, que é entrar numa universidade pública tão concorrida”, diz a diretora da escola,professora Elaine Aparecida Brógio.

A estudante Marianna Machado Tupinambá, de 17 anos de idade, que chega à terceira etapa do Provão Paulista, conta sobre a experiência com a avaliação seriada: “Eu pretendo seguir carreira em design ou administração, na USP ou Fatec. Na escola, eu participo de simulados para organizar os estudos e otimizar o tempo durante a prova. Também estudo sozinha, assistindo videoaulas e explicando os conteúdos em voz alta para mim mesma, como se estivesse ensinando alguém, o que a ajuda a absorver melhor o conteúdo. Estou confiante”, diz, animada.

No Provão Paulista, são 21 vagas para o curso de design e mais de 100 vagas no curso de administração.

Serviço:

Atividade de engajamento para o Provão Paulista

Escola Estadual Dona Rosária Isolina de Moraes

Data: quinta-feira, 30 de outubro de 2025

Horário: a partir das 15h

Endereço: rua Rio Pinheiros, 25, Vila Nely, Itaquaquecetuba-SP