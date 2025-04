Escola de Qualificação Profissional tem 185 vagas para novos cursos gratuitos em Jundiapeba

A Escola de Qualificação Profissional, instalada na Praça da Cidadania, em Jundiapeba, está com inscrições abertas para novos cursos até o próximo dia 10 de abril. As aulas começam no próximo dia 15.

Ao todo são oferecidas 185 vagas, distribuídas em cursos básicos - Auxiliar Administrativo, Cuidador de Idosos, Maquiagem e Costureiro Básico Industrial -, e avançados: Cortes e Coloração de Cabelo, Tranças e Penteados Profissionais, Confeitaria Avançada - Bolo de Pote, Panificação Avançada, Costureiro Avançado – Consertos e Reformas, Excell Aplicado em Negócios e Confeitaria Avançada.

Os períodos das aulas e a duração dependem da escolha do interessado, que pode se inscrever acessando o site: www.fundosocial.sp.gov.br/inscricoes/ ou diretamente na Praça da Cidadania, localizada na Avenida Lourenço de Souza Franco, 1.030, Jundiapeba, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

O prédio da Escola de Qualificação Profissional conta com administração, copa, lavanderia, sala de esterilização, depósito, almoxarifado e quatro sanitários, dois deles adaptados para pessoas com deficiência. Além disso, o espaço abriga uma horta e um canteiro de obras destinado ao curso de construção civil.

No local são promovidos cursos gratuitos voltados à população em vulnerabilidade social, com objetivo de estimular a autonomia financeira por meio do empreendedorismo e da participação no mercado de trabalho.

Além da Escola de Qualificação Profissional, a Praça da Cidadania conta com área para esportes e lazer. Instalado na área de mais de 4 mil m², ao lado do Polo Municipal de Segurança, o espaço reúne quadra poliesportiva e de futebol society, pista de skate, academia ao ar livre, parquinho infantil, área de jogos, pista de caminhada, espaços para serviços ao cidadão e salas multiuso.

A presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Maira Cusatis, destaca a importância da iniciativa para a inserção no mercado de trabalho e ações de empreendedorismo. “Uma de nossas principais missões é trabalhar para promover o bem-estar social na cidade e os cursos profissionalizantes gratuitos são instrumentos essenciais para a qualificação de mão de obra e geração de emprego e renda”, explica.