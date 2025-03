Escola de Qualificação tem inscrições abertas para cursos gratuitos em Jundiapeba

Os cursos gratuitos da Escola de Qualificação Profissional, instalada na Praça da Cidadania, em Jundiapeba, e inaugurada nesta terça-feira (25/02) pelo governador Tarcísio de Freitas, estão com inscrições abertas. As aulas começam no próximo dia 17 de março.

Ao todo são oferecidas 115 vagas para este primeiro ciclo, distribuídas em oito modalidades: auxiliar administrativo, auxiliar de cabeleireiro, manicure e pedicure, cuidador de idosos, confeitaria básica, panificação básica, informática básica e costureiro básico industrial, com cargas horárias entre 20 horas/aulas e 80 horas/aulas, dependendo da escolha. Os interessados podem acessar o site: www.cursofussp.sp.gov.br ou comparecer presencialmente na Escola de Qualificação Profissional (Avenida Lourenço de Souza Franco, 1.030, Jundiapeba), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas, com exceção da próxima quarta-feira (05/03), quando o atendimento acontece a partir das 13 horas devido à Quarta-Feira de Cinzas.

O prédio da Escola de Qualificação Profissional conta com administração, copa, lavanderia, sala de esterilização, depósito, almoxarifado e quatro sanitários, dois deles adaptados para pessoas com deficiência. Além disso, o espaço abriga uma horta e um canteiro de obras destinado ao curso de construção civil. A escola foi projetada com soluções sustentáveis, como iluminação em LED, pisos permeáveis e jardins que auxiliam na retenção e infiltração da água da chuva, sistema de captação e reaproveitamento de água pluvial, com objetivo de minimizar os impactos ambientais.

No local serão promovidos cursos gratuitos voltados à população em vulnerabilidade social, com objetivo de estimular a autonomia financeira por meio do empreendedorismo e da participação no mercado de trabalho.

Além da Escola de Qualificação Profissional, a Praça da Cidadania, que está orçada em R$ 4,7 milhões viabilizados pelo Fundo Social do Governo do Estado, conta com área para esportes e lazer. Instalado na área de mais de 4 mil m², ao lado do Polo Municipal de Segurança, o espaço reúne quadra poliesportiva e de futebol society, pista de skate, academia ao ar livre, parquinho infantil, área de jogos, pista de caminhada, espaços para serviços ao cidadão e salas multiuso.

“A escola da Praça da Cidadania, espaço de qualificação e de descoberta de talentos, tem cursos importantes que podem conectar as pessoas com o mercado de trabalho. É por meio dessa escola que podemos alterar realidades, porque, às vezes, os governos conseguem identificar pessoas que passam por dificuldades, cadastrar e incluir em programas de transferência, mas em outras ocasiões não conseguem fazer a última parte do desenvolvimento social, que é a emancipação que se dá pela capacitação e pelo desenvolvimento individual, que leva à transformação de vidas”, destacou o governador, durante a inauguração.

Na ocasião, a prefeita Mara Bertaiolli também reforçou a importância da retomada do diálogo e parceria com o Governo do Estado. “Após as eleições, antes mesmo da nossa posse, já estivemos reunidos com o governador Tarcísio, em São Paulo, e ele firmou compromisso conosco de trabalharmos juntos por Mogi das Cruzes. Agora, o governador veio inaugurar a Praça da Cidadania e fazer novos anúncios para \Mogi”, destaca.

Ainda na inauguração, a presidente estadual do Fundo Social falou sobre a proposta das Praças da Cidadania. “São espaços dedicados a oferecer ferramentas e oportunidades para as pessoas se desenvolverem. Temos um ambiente de convivência e de qualificação. É um programa que visa aproximar as pessoas, fortalecer nossa comunidade e proporcionar oportunidades para todos”, reforçou Cristiane.

A presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Maira Cusatis, avaliou a contribuição da iniciativa para a inserção no mercado de trabalho e ações de empreendedorismo. “Uma de nossas principais missões é trabalhar para promover o bem-estar social na cidade e os cursos profissionalizantes gratuitos são instrumentos essenciais para a qualificação de mão de obra e geração de emprego e renda”, explica.