Jornal Diário de Suzano - 29/01/2026
Carnaval

Escola de Samba Raízes será a terceira a se apresentar no desfile do Carnaval em Ferraz

Ancestralidade e valorização da identidade marcam o samba-enredo da escola na retomada do desfile de Carnaval 2026

29 janeiro 2026 - 20h30
Escola de Samba Raízes será a terceira a se apresentar no desfile do Carnaval em Ferraz

A Escola de Samba Raízes é um projeto cultural da Casa de Cultura Raízes, uma entidade social sem fins lucrativos localizada na Vila Santo Antônio em Ferraz de Vasconcelos, e será o terceiro pavilhão a se apresentar na retomada do desfile de carnaval em Ferraz, que ocorrerá no dia 14 de fevereiro a partir das 18 horas.

O Projeto Cultural Escola de Samba Raízes surgiu em 2007 com o objetivo de trabalhar, por meio da arte, a consciência negra, o respeito a todas as formas de existência, a convivência harmônica social e a igualdade.

Suas cores representativas são: verde, preto, branco e laranja. O mascote do pavilhão é o Mamute, animal de origem africana que representa fortaleza, ancestralidade e coletividade.

O Raízes foca na valorização cultural e na produção artística em territórios periféricos, alinhando-se à necessidade de combater o apagamento histórico e valorizar a herança africana por meio do resgate de memórias afetivas e coletivas. 

Este ano (2026), o projeto traz para a avenida o samba-enredo “Do Festival Ao Trabalho Social, Raízes Canta A Sua História De Igualdade”, enfatizando o seu legado de trabalho social na cidade de Ferraz de Vasconcelos.

A presidente da escola é Juliana Delfino e o desfile de Carnaval na cidade ocorrerá na Rua Godofredo Osório Novaes, na altura dos números 96 ao 125.

Deixe seu Comentário

