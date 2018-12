Escola em Poá terá quadra poliesportiva e receberá adequações

O prefeito de Poá, Gian Lopes, assinou na tarde desta quarta-feira (26) o termo de início de obras para realização de adequações e construção de uma quadra poliesportiva com vestiários masculino e feminino e arquibancada para melhor atender os alunos da escola municipal João Pedro de Almeida, no Jardim São José. Secretários municipais e vereadores também acompanharam a atividade.

“Esta unidade conta com aproximadamente 900 estudantes e o local não tem quadra de esportes, porque nunca foi uma prioridade dos ex-gestores”, explicou o prefeito Gian Lopes, ao lado dos secretários de Obras Públicas, de Planejamento, Orçamento, Gestão e de Habitação de Interesse Social, Augusto de Jesus; de Educação, professor Carlos Humberto Martins Duarte; de Transportes e Mobilidade Urbana, Wilson Lopes; e dos vereadores Welson Lopes (presidente da Câmara), Francisco Paulo Garcez, o Garcez do Proerd e Saulo Teixeira Alberto da Costa, o Saulo Dentista.

Ainda de acordo com o prefeito Gian Lopes, a realização de melhorias na escola municipal João Pedro de Almeida e a construção de uma quadra poliesportiva era uma demanda antiga da população. “Então fizemos a licitação e é uma felicidade imensa assinar o termo de início de obras e nos próximos meses vamos entregar esta escola para população totalmente moderna e adequada, valorizando o bairro e a comunidade local”.

O secretário de Educação, o professor Carlos Humberto Martins Duarte, explicou que as melhorias na escola municipal João Pedro de Almeida tem como objetivo deixar a unidade com um padrão, assim como em outras unidades de ensino da cidade. “A escola ficará com uma ótima estrutura. Reforço que a educação é prioridade em Poá. É por meio dela que vamos garantir o futuro dos poaenses. Investir na qualidade da educação hoje é oferecer um futuro mais digno e igualitário a todos”.

A diretora da escola municipal João Pedro de Almeida, Ana Paula Tavares da Silva Torres, disse que as melhorias na unidade de ensino eram muito esperadas pela comunidade local.

“Ficamos todos muito felizes com a confirmação da construção da quadra poliesportiva e das adequações, que são solicitações antigas dos nossos estudantes e dos pais e agora estão sendo atendidas”.