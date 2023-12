Escola Estadual Angelica de Jesus, de Biritiba Mirim, retoma projeto de horta escolar

Em Biritiba Mirim, um projeto de horta escolar tem mudado a rotina de estudantes do 6º, 7º, 8º e 9º anos da Escola Estadual Angelica de Jesus, que passaram a cuidar do espaço com a finalidade de se tornar um meio sustentável de alimento para a comunidade escolar. As hortaliças cultivadas no espaço têm sido usadas para incrementar a merenda escolar, com a supervisão do serviço de nutrição da unidade. “Quando a produção é muito maior do que o esperado, as hortaliças são distribuídas entre os colaboradores da escola”, explica a professora Renata de Morais SIlva Gomes.

Segundo ela, o projeto da horta escolar já existia há muitos anos na escola, mas devido a outros projetos em andamento estava “adormecido”. A iniciativa ganhou um novo olhar após os estudantes participarem de um projeto cultural e de responsabilidade socioambiental chamado Cine&Arte, que utiliza recursos do cinema para educar e conscientizar, mostrando que hábitos comportamentais corretos podem preservar o meio ambiente e nossos recursos naturais.

Os alunos foram estimulados a refletirem sobre o meio ambiente e a sustentabilidade de uma maneira bem lúdica: desenvolvendo curtas-metragens em oficinas de cinema e participando de sessões de cinema com filmes ambientais e peça teatral. O Cine&Arte aconteceu entre os dias 21 de setembro e 18 de outubro, em diversas escolas estaduais de Biritiba Mirim e Mogi das Cruzes, envolvendo cerca de 3600 estudantes.

Além da E.E.Angelica de Jesus, as escolas E.E.Profº José Carlos Prestes e E.E.Profº Adhemar Bolina, ambas de Biritiba Mirim, também fizeram parte do projeto. Em Mogi, as unidades escolares contempladas foram a E.E. Américo Sugai (Quatinga), E.E. Dr. Sentaro Takaoka (Cocuera), E.E. Profª Maria Rodrigues Gonçalves (Jardim Rodeio), E.E. Profº Paulo Ferrari Massaro (Jundiapeba), E.E. Profº Paulo de Oliveira Mello (Jardim Santa Tereza) e E.E. Alzira Fernandes Scungisqui (Jardim Aracy).

O projeto Cine & Arte é realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Rouanet) por Paulo Damião Carvalho Reis com o patrocínio da Niterra. A ação conta com o apoio da Diretoria de Ensino Região de Mogi das Cruzes, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.