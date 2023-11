Escola estadual do Jardim Aeroporto III recebe estrutura de cinema de 15 metros nesta quinta (09)

Os estudantes da Escola Estadual Profº José Sanches Josende terão uma experiência diferente nesta quinta-feira (09) ao receberam uma grande estrutura de cinema inflável, com 15 metros de altura, com telão, projetor de áudio e vídeo para exibir sessões de cinema e teatro.

A ação faz parte do projeto Cine e Cultura, um espaço itinerante que une o cinema e teatro para retratar conceitos de convívio social, ético, de cidadania e meio ambiente. As exibições acontecerão às 10, 11h15, 13h30 e 14h50 e abordarão conceitos importantes para uma vida mais sustentável.

O projeto está desde o 29 de setembro percorrendo escolas públicas de Mogi das Cruzes e encerra nesta quinta-feira (09/11), após uma alteração na agenda devido a falta de espaço para receber a estrutura do cinema inflável que uma escola selecionada enfrentou.

Mais de 3500 mil estudantes beneficiados

No total, o Cine e Cultura deve beneficiar cerca de 3.600 estudantes , com idades entre 10 e 18 anos. O projeto é realizado pelo Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS), que conta com o patrocínio da Niterra do Brasil através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Rouanet).

Ele começou no dia 29 de setembro com oficinas de curta-metragem nas escolas E.E. José Ribeiro Guimarães (Vila São Paulo) e E.E. Francisco Ferreira Lopes (centro). Foram ministradas aulas de filmagem, enquadramento de cenas, noções de equipamentos de vídeos, edição, escolha de trilha, criação de personagens, roteiro e iluminação. Os alunos que participaram das oficinas tiveram a oportunidade de fazer um curta e, posteriormente, exibirem para toda escola.

Concluída essa etapa, as escolas participantes do projeto Cine e Cultura passaram a receber o cinema inflável, com sessões de cinema, interações teatrais e workshops sobre uso de água e energia, reciclagem e segurança no trânsito.

As escolas que participaram da segunda etapa do projeto foram a E.E. José Ribeiro Guimarães (Boturu), E.E. José Ribeiro Guimarães (centro), E.E. Maria Isabel Santos Mello (Jundiapeba), E. E. Profª Branca Baumann do Amaral (Jardim Layr) e a E. E.Vereador narciso Yague Guimarães (Vila Natal).

Sobre o Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS)

O Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS) é uma organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) sem fins lucrativos que tem como foco a preservação e a conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. Saiba mais sobre o Instituto acessando o site www.institutoeco.com.br ou acessando as redes sociais: @ ecoambientalsocial (páginas no Instagram e Facebook).

Sobre a NITERRA

Fundada em 1936, em Nagoya, no Japão, a Niterra é a maior fabricante e especialista mundial em velas de ignição, com forte presença em todos os continentes. No Brasil, a empresa atua há mais de 60 anos, conta com aproximadamente 1.300 funcionários e tem uma fábrica com 625 mil m2 em Mogi das Cruzes, SP. A empresa – detentora das marcas NGK (componentes automotivos) e NTK (sensores) – disponibiliza em seu site dezenas de opções de cursos on-line para mecânicos e aplicadores de produtos. Para mais informações, acesse: http://www.ngkntk.com.br/.