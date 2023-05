Escola municipal de Mogi das Cruzes recebe ampliação e oferece mais 240 vagas

Na manhã desta sexta-feira (12/05), a Prefeitura de Mogi das Cruzes entregou novas instalações na EM Dr. Sérgio Benedito Fernandes de Almeida, no Conjunto Santo ngelo. Com a ampliação foram criadas 240 novas vagas. Com mais de 30 anos de história, a escola, que antes atendia 372 alunos, poderá atender até 612 estudantes. A unidade escolar é voltada para as crianças do infantil IV ao 4º ano em período parcial.

Mogi das Cruzes tem sido destaque e recebido prêmios pelos investimentos em Educação e na primeira infância. "A cidade de Mogi das Cruzes é uma das 50 cidades do mundo, que é referência em política pública para a primeira infância. Nós entendemos que a cidade que queremos daqui a 10, 20, 40 anos já começou. Temos trabalhado bastante para o desenvolvimento pleno, não só cognitivo, mas emocional também de nossas crianças”, ressaltou o prefeito Caio Cunha

A escola recebeu seis novas salas de aula, sanitários acessíveis, elevador e mais um andar. “Essa ampliação física, vai reverberar em uma ampliação de consciência, de emoção. A cidade de Mogi das Cruzes é uma cidade educadora, educativa. Todo mundo educa”, apontou a vice-prefeita Priscila Yamagami. O investimento foi de R$1.786.232,68. Durante a cerimônia, a diretora Erika Rodrigues, falou sobre as novas vagas e sua importância. “Não são mais 240 vagas, são mais 240 novas oportunidades”.

A solenidade contou com as apresentações dos alunos da escola e dos estudantes de musicalização da Escola Estadual Prof.ª Sylvia Mafra Machado, sob a regência de Gleberson Santana. A unidade escolar faz parte do projeto “Pra Ver a Banda Passar”, promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Mogi das Cruzes com gestão da Associação dos Regentes de Fanfarras e Bandas de Mogi das Cruzes (AFABAMC) e apoio da Diretoria de Ensino - Região Mogi das Cruzes.

Durante o evento, o prefeito também comentou sobre os investimentos feitos em toda a rede de ensino municipal. “Temos investido em uniformes completos, kit de material escolar de alta qualidade e adquirimos recentemente novos chromebooks para professores e alunos. Lançamos na quinta-feira, um programa de conectividade em todas as escolas municipais de Mogi das Cruzes, inclusive as subvencionadas.”

A secretária de Educação, Patrícia Helen Gomes dos Santos, acompanhada pela adjunta da Pasta, Andréa Pereira de Souza, falou sobre a entrega de mobiliários e a renovação do acervo de livros. “Além da ampliação do espaço físico, estamos entregando também novos mobiliários, novos acervos de livros e a tecnologia educacional. É uma melhoria, não só para o Conjunto Santo ngelo, como para o entorno do bairro”, destaca a secretária Patrícia Helen. A unidade recebeu 1 mil novos livros.

A cidade desenvolve o programa intersetorial Mogi, Cidade da Criança com foco no desenvolvimento de uma cidade amigável à infância. A ampliação do atendimento e o investimento em Educação fazem parte das ações da Administração Municipal pela Primeira Infância. Estiveram presentes no evento o secretário adjunto de Meio Ambiente e Proteção Animal, André Saraiva, o secretário adjunto de Segurança, Alexandre Ribeiro, o presidente da Câmara de Vereadores, Marcos Furlan, os vereadores, Eduardo Ota, Carlos Lucarefski, Edson Pereira e Maurino José da Silva.