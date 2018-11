Escola profissionalizante de Itaquá distribuirá mais de 2 mil bolsas de estudo em cursos

A escola Liceu Brasil de Itaquaquecetuba vai oferecer mais de duas mil bolsas de estudo gratuitas para 14 cursos profissionalizantes nos mais variados segmentos. A novidade nesta edição é que as vagas nos cursos serão divididas para Itaquá e um novo polo de ensino que será criado em Poá. As inscrições começam no dia 1º de dezembro e será transmitida ao vivo pelo Facebook na página do diretor da instituição Lucas Costa, o Lucas do Liceu ( www.facebook.com/itaqua.sp ). Na oportunidade, ele vai elucidar as dúvidas dos participantes que depois podem ser inscrever no site da instituição de ensino ( www.liceubrasil.com.br ).

Nesta edição do programa, as bolsas são para os seguintes cursos: Assistente Contábil, Design de Sobrancelhas, Espanhol, Fotografia, Gestão de Pessoas, Informática, Inglês, Instalações de Câmeras e Alarmes (CFTV), Logística, Maquiagem, Marketing, Massoterapia, Recepção e Atendimento e Recursos Humanos (RH). Todos gratuitos, com garantia de qualidade, certificado e formatura.

Acreditando que os objetivos de uma instituição de ensino devem partir da capacidade em mudar vidas, dar independência financeira às pessoas e oportunidades para enfrentarem o futuro, o diretor do Liceu Brasil, Lucas Costa, o Lucas do Liceu, acredita que o programa de bolsas da entidade é um excelente momento para que os jovens e adultos dos dois municípios impulsionem suas carreiras com um ensino de qualidade e totalmente gratuito.

“É uma oportunidade para que os selecionados comecem 2019 com novas perspectivas, com uma nova visão de futuro e uma nova profissão. O objetivo do Liceu Brasil é ampliar caminhos para que as pessoas possam enfrentar o futuro do mercado de trabalho. Acredito que, com este programa, com essas 2 mil bolsas de estudo, estamos dando um pequeno, mas importante suporte para homens e mulheres de Itaquá e Poá”, afirma Lucas do Liceu.