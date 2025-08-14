Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Escolas da rede municipal de Ferraz ganham programa Escolaplus da empresa Sky

Objetivo é usar a televisão como ferramenta educacional para enriquecer a grade curricular dos alunos

14 agosto 2025 - 21h30Por de Ferraz
Escolas da rede municipal de Ferraz ganham programa Escolaplus da empresa SkyEscolas da rede municipal de Ferraz ganham programa Escolaplus da empresa Sky - (Foto: Camile Melo/Secom Ferraz)

Com objetivo de usar a televisão como ferramenta educacional para enriquecer a grade curricular a Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos recebeu da empresa de telecomunicações, SKY, uma doação de antenas para quatro escolas da rede municipal.

O programa “Escolaplus” visa enriquecer a grade curricular de escolas de ensino fundamental I e II, com atividades que incentivem o desenvolvimento cognitivo das crianças. 

Representantes das Escolas Municipais de Educação Básica (Emebs) José Sebastião, Miriam Alckmin, Luciano Poletti e Prefeito Helmuth Hans Hermann Louis Baxmann receberam uma formação técnica na última quarta-feira (14) de como utilizar a doação para fins pedagógicos.

A doação é vitalícia e pretende trazer benefícios para os estudantes, criando um espaço interativo “Este projeto irá ajudar muito os nossos alunos, eles podem aprender de uma forma leve” pontuou a secretária de Educação, Paula Trevizolli. 

