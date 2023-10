Escolas de Mogi e Salesópolis recebem cinema inflável com 15m de altura para exibição de filmes

Até o dia 3 de outubro, escolas estaduais de Mogi das Cruzes e Salesópolis receberão uma gigantesca estrutura inflável de cinema com 15 metros de altura para assistirem sessões de cinema, interações teatrais e workshops sobre uso de água e energia, reciclagem e segurança no trânsito.

A ação faz parte do Cine Eco, um projeto sustentável itinerante que tem percorrido diversas cidades do Brasil para conscientizar os jovens sobre a importância de se preservar o meio ambiente adotando práticas diárias todos os dias.

As sessões de cinema contemplam um número maior de escolas estaduais: E.E. Whashington Luiz, E.E. Profª Vania Aparecida Cassará, E.E.Dr. Arlindo Aquino de Oliveira, E. E. Profª Rosa Maria de Souza e E.E. Profª Olga Chakur Farah - as duas últimas são de Salesópolis.

A realização é da Patrícia Henrique e patrocínio da Niterra do Brasil através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Rouanet).

Projeto começou nas escolas com oficinas de curta-metragem

As sessões de cinema entram na segunda fase do Cine Eco. A primeira começou em 11 de setembro, quando os estudantes das escolas participantes participaram da Oficina de Introdução Básica de Cinema, de aulas teóricas e práticas de curtas-metragens com técnicas profissionais. A ação ofereceu aos adolescentes as ferramentas necessárias para a criação de projetos cinematográficos com temas voltados à sustentabilidade, preservação da água, consumo consciente, responsabilidade no trânsito, energia, reciclagem, mobilidade urbana e alimentação saudável, que fazem parte do propósito do Cine Eco.

Em três dias de oficinas, durante quatro horas, grupos de no máximo 5 alunos, formado por crianças e adolescentes de 10 a 18 anos, tiveram contato com os principais conceitos do mundo do cinema como: filmagem, enquadramento de cenas, noções de equipamentos de vídeos, edição, escolha de trilha, criação de personagens, roteiro e iluminação.

No final da oficina, após a conclusão do curta, os alunos tiveram a oportunidade de exibir para os demais estudantes.

Participaram desta primeira etapa do projeto Cine Eco as escolas estaduais E.E. Aprígio de Oliveira e E.E. Profª Vânia Aparecida Cassará, ambas de Mogi, e E.E. Profª Olga Chakur Farah, de Salesópolis.

Sobre o Cine Eco

O projeto Cine Eco é uma ação sustentável que leva por meio de sessões de cinema e oficinas de curta-metragem a importância de se preservar o meio ambiente através de práticas sustentáveis diárias. Ela tem percorrido diversas escolas públicas do Brasil. Em todas as suas fases, aqui no Alto Tietê, o Cine Eco beneficiará aproximadamente 5.400 mil crianças e adolescentes com 10 e 18 anos. Porém, já ultrapassa mais de 50 mil estudantes beneficiados, somando todos os locais pelos quais já passou pelo Brasil. Desde 2015 já passou pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Paraná.

Mais informações do Cine Eco podem ser conferidas no site http://cineeco.com.br e na página do facebook/Patricia.Henrique.Cultural.

Sobre a NITERRA

Fundada em 1936, em Nagoya, no Japão, a Niterra é a maior fabricante e especialista mundial em velas de ignição, com forte presença em todos os continentes. No Brasil, a empresa atua há mais de 60 anos, conta com aproximadamente 1.300 funcionários e tem uma fábrica com 625 mil m2 em Mogi das Cruzes, SP. A empresa – detentora das marcas NGK (componentes automotivos) e NTK (sensores) – disponibiliza em seu site dezenas de opções de cursos on-line para mecânicos e aplicadores de produtos. Para mais informações, acesse: http://www.ngkntk.com.br/.