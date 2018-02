Escolas do Alto Tietê podem se inscrever na Olimpíada de Astronomia

O estudo de planetas e estrelas costuma encantar jovens e adultos de todas as idades. Agora, estudantes das 190 escolas da Secretaria da Educação de São Paulo no Alto Tietê podem testar o seu conhecimento no assunto e se inscrever na nova edição da Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA). Para participar, as unidades interessadas devem se inscrever até 18 de março no site da organização (www.oba.org.br) e preencher a ficha cadastral disponível. Em 2017, foram mais 1 mil medalhas conquistadas por alunos do Ensino Fundamental e Médio da rede estadual.

Dividida em 4 níveis de dificuldade, a competição tem como principal objetivo incentivar estudantes do 1º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio a se interessarem pela ciência. Não é necessário um número mínimo de inscritos por escola. As provas devem ser realizadas obrigatoriamente no dia 18 de maio, com o horário estabelecido pela própria unidade.

Além de consultar os próprios livros didáticos, alunos e professores também contam com material extra disponível pelos organizadores para se preparar. No portal da Sociedade Astronômica Brasileira é possível acessar simulados, provas dos anos anteriores e conteúdos exclusivos para tablets, smartphones e computadores. Todos os estudantes recebem certificados de participação.

Campeã de medalhas

A E.E Glauber Rocha, em Guarulhos, é a líder do quadro de medalhas da rede estadual. Em 2017, a unidade participou de idas a exposições, visitas a planetários, observação no telescópio da unidade e palestras para preparar os estudantes. Em sua 15ª participação na OBA, a escola atingiu o número recorde de 127 medalhas.