Escolas Estaduais de Mogi e Salesópolis ganham cor com o projeto "Grafite & Cultura"

Com o objetivo de ensinar arte e promover entretenimento artístico para os jovens, Mogi das Cruzes e Salesópolis recebem o projeto “Grafite & Cultura”, que visa criar obras de arte ao ar livre, com desenhos e pinturas gigantes. Oito escolas estaduais foram escolhidas na região para participarem do projeto e terão seus muros grafitados profissionalmente com obras inspiradas na fauna brasileira.

A realização é através da Lei Federal de Incentivo à Cultura e Instituto Eco Ambiental e Social, com o patrocínio da NGK DO BRASIL, apoio Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura e Governo Federal.

As obras retratadas nos muros são de autoria do artista plástico Alexandre Fillage, que fará a grafitagem com o auxílio dos estudantes das próprias unidades escolares. Ele é reconhecido mundialmente por retratar a fauna brasileira.

Os alunos selecionados participarão de oficinas gratuitas de grafite profissional com a proposta de despertar, por meio da arte, o olhar para elementos da natureza, plantas, animais e pessoas, promovendo o acesso à cultura, ao lazer e ao entretenimento. Como parte da atividade prática, eles ajudarão o artista a grafitarem o muro de sua escola.

Cerca de mil estudantes, com idades entre 12 e 18 anos, devem participar da atividade que começou no dia 13/03 (segunda-feira) na E.E. Doutor Deodato Wertheimer, na Vila Industrial, e depois segue para E.E. Professor Firmino Ladeira, E.E. Professora Enedina Gomes de Freitas, E.E. Professora Iracema Brasil de Siqueira, E.E. Euryclides de Jesus Zerbini, E.E. Galdino Pinheiro Franco, E.E. Professora Maria Isabel dos Santos Mello, finalizando na E.E. Professora Rosa Maria, de Salesópolis, no dia 31/03. As oficinas duram em média entre dois e quatro dias, dependendo da extensão do muro que será grafitado, e serão realizadas no período da manhã. Após a realização em Salesópolis, o projeto contemplará a cidade de Sumaré, ainda sem agenda definida.

Como serão as oficinas

As oficinas de artes plásticas serão compostas por aulas teóricas e práticas, que resultarão em grandes obras de arte ao ar livre, tanto em extensão como em formatos. A expectativa é que as unidades escolares se tornem pontos de referência artística nos municípios, mostrando a importância da beleza estética do grafite em centros urbanos.

Os participantes grafitarão coletivamente com o artista e aprenderão sobre a história do grafite, quem são os principais artistas de cada época e como diferenciar grafite de pichação, momento em que os jovens serão conscientizados sobre a importância de não vandalizar.

Na parte prática, eles conhecerão técnicas tradicionais como o uso de spray e como aplicar a distância e a velocidade no seu uso, que tipo de tinta usar, se a óleo ou acrílica, utilização de estêncil, aerógrafo, giz de cera, giz pastel, giz oleoso e de que forma podem obter uma visão de profundidade em suas obras.

Todos os participantes usarão equipamentos de segurança, como máscaras, luvas e óculos para evitar a inalação de produtos químicos e protegê-los de qualquer situação que ofereça risco.

Sobre o Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS)

É uma Organização de Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) sem fins lucrativos, que tem como foco a preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. Saiba mais sobre o Instituto acessando o site www.institutoeco.com.br.

Sobre a NGK do Brasil

Fundada em 1936, em Nagoya, no Japão, a NGK é a maior fabricante e especialista mundial em velas de ignição, com forte presença em todos os continentes. No Brasil, a empresa atua há mais de 60 anos, conta com aproximadamente 1.300 funcionários e tem uma fábrica com 625 mil m² em Mogi das Cruzes, SP. A empresa – detentora das marcas NGK (componentes automotivos) e NTK (sensores e ferramentas de corte) – disponibiliza em seu site dezenas de opções de cursos online para mecânicos e aplicadores de produtos.

A NGK SPARK PLUG, líder global no mercado de velas de ignição, anuncia a decisão de seus acionistas por mudar o nome do grupo em inglês para Niterra. O novo nome que entrará em vigor no início do próximo ano fiscal, em 1º de abril de 2023, reflete a jornada da companhia pela expansão contínua de seus negócios, alinhada às transformações em curso na indústria automotiva, direcionando a organização em quatro diferentes segmentos: Mobilidade, Medicina, Meio Ambiente & Energia e Comunicações. Para mais informações, acesse: http://www.ngkntk.com.br.