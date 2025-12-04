Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 04/12/2025
Região

Escolas estaduais de SP estarão abertas em janeiro para oferecer refeições aos estudantes

Familiares devem registrar interesse no almoço até o dia 12 de dezembro, por meio da Secretaria Escolar Digital (SED) ou na secretaria da escola de seus filhos

04 dezembro 2025 - 12h40Por Da região
- (Foto: Governo de SP)

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) vai abrir as portas de suas escolas estaduais em janeiro para o almoço nas férias. As refeições serão oferecidas para estudantes da rede estadual entre os dias 5 e 30 de janeiro. Para isso, os responsáveis devem registrar, até o dia 12 de dezembro, o interesse na alimentação destinada aos alunos.

O registro da opção pelo almoço pode ser feito diretamente na secretaria das escolas, ou pela Secretaria Escolar Digital (SED), online. Durante o mês, os estudantes poderão frequentar as unidades de ensino entre as 11h e 13h30, horário estipulado para o almoço.

Estarão abertas em janeiro as escolas que oferecem a alimentação escolar de forma centralizada, ou seja, com contratos de cozinheiras e compras de insumos diretamente pela pasta. 

É preciso que a escola tenha conhecimento dos interessados na alimentação escolar com antecedência, para que o almoço seja preparado de acordo com a demanda, evitando desperdício de alimentos.

Cardápio especial

A equipe de nutricionistas da Seduc-SP prepara sugestões de cardápio para o período, para que seja mantida a oferta de refeições balanceadas também durante o mês de férias. 

As cozinheiras da rede estadual podem se inspirar nos preparos premiados no Concurso de Receitas das Cozinheiras Escolares. O e-book “Sabores Paulistas” reúne as 83 receitas vencedoras da primeira edição do concurso e todas elas foram feitas com base nos ingredientes disponíveis na despensa das unidades de ensino. O material está disponível gratuitamente on-line e a versão impressa já começou a ser distribuída para as 91 unidades regionais de ensino e para as 5.000 escolas estaduais.

