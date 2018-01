Escolas municipais de Mogi receberão inscrições para transferências de 3 a 10 de janeiro

As escolas municipais de Mogi das Cruzes receberão entre os dias 3 e 10 de janeiro, inscrições para a transferência por deslocamento de alunos do ensino fundamental e educação infantil em período parcial. Esta etapa é destinada aos estudantes com matrícula ativa para 2018 na rede municipal de ensino, que tenham mudado de endereço ou desejem mudar de escola. A inscrição poderá ser feita na unidade escolar próxima da residência do aluno ou na escola de interesse da família.

Pais ou responsáveis devem levar, no ato da inscrição, o documento de identidade da criança (RG ou certidão de nascimento) e o comprovante de residência. O resultado deverá ser consultado na escola onde foi feita a inscrição do aluno e o atendimento será feito de acordo com a disponibilidade de vagas na unidade escolar. O início das aulas na rede municipal de ensino será no dia 5 de fevereiro.

Alunos que estão fora da rede pública e desejem ingressar na rede municipal de ensino para turmas de educação infantil em período parcial, ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) devem aguardar o início do ano letivo para fazer sua inscrição por transferência. A documentação é a mesma exigida para a transferência por deslocamento.

Para a educação infantil em tempo integral, as inscrições serão abertas nos meses de março, julho e novembro, conforme orienta o Decreto Municipal nº 13.965, de 05 de fevereiro de 2014. Mais informações pelo telefone 4798-5085.