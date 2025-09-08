Escolas municipais de Poá recebem prêmio por avanços na alfabetização

Em reconhecimento ao avanço nos índices de alfabetização e à melhoria da qualidade do ensino, quatro escolas municipais de Poá receberam o Prêmio Excelência Educacional do Governo do Estado. A homenagem foi entregue na tarde da última sexta-feira (5), durante cerimônia realizada no auditório da Diretoria de Ensino Regional, em Itaquaquecetuba. As unidades premiadas foram as Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs) Heitor Gloeden, Roberto Elias Xidieh, Professora Carolina Ribeiro e Professora Walkiria Janoni Vieira.

O prêmio integra o programa Alfabetiza Juntos SP, iniciativa da Secretaria Estadual da Educação em parceria com os municípios, que busca garantir a alfabetização de todas as crianças até o fim do 2º ano do ensino fundamental. Os resultados são medidos pelo Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar (Saresp) e pelo Índice de Excelência Educacional (IEE), que considera não apenas o desempenho, mas também fatores como vulnerabilidade social e evolução de cada escola.

Além do reconhecimento simbólico, as escolas contempladas receberam placas de honra ao mérito e um incentivo financeiro de R$ 100 por aluno matriculado, que pode ser aplicado em projetos pedagógicos, capacitação de professores e melhorias na infraestrutura escolar.

O evento reuniu autoridades do setor, como o secretário municipal de Educação, Diego Moreira, a dirigente regional de ensino, Viviane Araújo de Melo, o líder regional da Secretaria da Educação do Estado, Sandro Roberto da Silva, a representante da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) Alto Tietê, Daniela David Carvalho, e o articulador municipal de Educação, Samuel Moreira Barbosa.

Durante a cerimônia, Diego Moreira enfatizou a importância do trabalho realizado em sala de aula. "Quero parabenizar todas as escolas vencedoras. Além da criança, o principal homenageado é o professor, que está ali diariamente alfabetizando, cuidando das crianças com muito afinco e profissionalismo. Esse trabalho no cotidiano da escola é o que transforma a vida dos alunos e garante cidadania e pertencimento. Tenho certeza que esse é só o começo e no próximo ano teremos mais escolas da nossa cidade recebendo o prêmio", afirmou.

O prefeito Saulo Souza também comemorou a conquista e ressaltou a importância do reconhecimento estadual às escolas municipais, especialmente no Dia Mundial da Alfabetização, comemorado nesta segunda-feira (08/09). “Esse prêmio é motivo de muito orgulho para nossa cidade e um reflexo do compromisso de todos os profissionais”.