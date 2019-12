Escolas respondem questionário para melhorias na segurança

Alunos, Professores e gestores da rede estadual de ensino realizaram um questionário sobre o clima escolar. O objetivo é gerar dados que elucidem o clima e a vulnerabilidade em cada instituição. Todas as escolas estaduais do Alto Tietê responderam ao questionário.

Por meio das informações, as escolas vão discutir a implementação do Método de Melhoria de Convivência Escolar (MMCE). A pesquisa integra o Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva SP), e foi lançado pela Secretaria Estadual da Educação no último mês.

Para o programa, que visa combater a violência e melhorar a convivência nas escolas, cada questionário teve cerca de 50 perguntas, com 15 a 20 minutos para serem respondidas.

Violência

Na noite de sábado, 9, um incêndio danificou o prédio da Diretoria Regional de Ensino de Suzano, situado no Jardim Imperador. Na terça-feira seguinte, 12, a Escola Estadual Joviano Satler de Lima, no Jardim Colorado, também sofreu com chamas.

Segundo relatos de estudantes que não quiseram se identificar, o incêndio na escola foi provocado por alunos, que teriam utilizado álcool na ação.

A diretora executiva do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), Ana Lúcia Ferreira, definiu os casos como "lastimáveis", culpou o governo pela falta de segurança e disse que a sociedade precisa cobrar as autoridades por melhorias na segurança.

"É lastimável termos dois casos com esses, neste espaço de tempo. Não tem segurança em lugar nenhum, e isso não é um problema só das escolas. Esse é um local onde a sociedade é atendida e não há interesse do governo em melhorar a segurança", reclamou.

"Algumas escolas não têm nem professores, imagina segurança. A sociedade precisa cobrar as autoridades e se reunir para debater esse problema", emendou.