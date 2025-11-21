Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 20/11/2025
Região

Escorpiões são capturados em ação do Centro de Controle de Zoonoses de Mogi

Ação aconteceu no Boa Vista, Centro e Braz Cubas

21 novembro 2025 - 10h00Por De Mogi
- (Foto: Divulgação/PMMC)

A equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realizou, na noite desta quarta-feira (19/11), uma ação especial de monitoramento e captura de escorpiões em áreas com maior probabilidade de presença do animal em Mogi das Cruzes. No total, 20 escorpiões foram capturados durante a vistoria, que ocorreu em três regiões apontadas por moradores: Boa Vista, Centro e Braz Cubas.

A inspeção incluiu varredura manual e instalação de armadilhas, que serão recolhidas dentro de uma semana para nova análise. A iniciativa integra o programa anual de controle e prevenção de acidentes com escorpiões, intensificado neste período mais quente, quando a presença do animal aumenta.

Segundo o veterinário Jefferson Leite, diretor da Vigilância em Saúde da Prefeitura de Mogi das Cruzes, a abordagem manual é uma estratégia essencial para reduzir a infestação sem causar deslocamento dos animais para áreas residenciais. "O uso de produtos químicos pode desalojar os escorpiões da rede de esgoto e levá-los para dentro das casas, aumentando o risco de acidentes. A remoção manual é uma ação direta e segura para o controle”, destaca.

O veterinário explica que os três pontos vistoriados receberam armadilhas para monitoramento. "Instalamos armadilhas nos locais e retornaremos em uma semana para a retirada. Esse tipo de monitoramento é realizado todos os anos, nesta mesma época, quando o risco aumenta”, completa.

Os bairros monitorados com maior frequência pelo CCZ incluem Alto da Boa Vista e Mogilar, além dos distritos de Braz Cubas e César de Souza.

Após a captura, os escorpiões são encaminhados ao CCZ para identificação da espécie. Parte deles é mantida para fins de pesquisa e ações educativas, enquanto outra é eliminados conforme protocolos técnicos.

A Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar orienta que, em caso de dúvidas ou necessidade de recolhimento de animais a população deve entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses pelos telefones (11) 4798-6785 ou 4798-6917.

