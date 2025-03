Espaço Opereta recebe peça-título de música de Elza Soares

O Espaço Cultural Opereta, de Poá, recebe neste sábado, dia 29, a Cia. Cênica Nau de Ícaros, com o espetáculo “Mulher do Fim do Mundo”, peça que leva o título de música interpretada pela cantora Elza Soares. Serão duas sessões de apresentação, às 16h e às 19 horas. A entrada é gratuita e a classificação é de 12 anos.

A montagem explora a relação entre gesto, palavra e movimento, criando um diálogo poético sobre manutenção, criação e transformação na vida cotidiana.

Inspirado em artistas como Anette Messager, Paula Rego e Mierle Laderman, o espetáculo traz uma construção coreográfica que evidencia o fazer e refazer constante da existência, revelando histórias e corpos que resistem e reinventam o mundo.

Com um elenco potente e uma encenação que une dança, teatro e circo, Mulher do Fim do Mundo é uma experiência sensível e visceral, que convida o público a enxergar e sentir as narrativas que habitam o corpo feminino.

A criação e concepção é de Erica Rodrigues e Letícia Olomidará Doretto. A direção geral é de Marco Vettore.

A produção tem o apoio da Secretaria de Estado da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo por meio da Lei Paulo Gustavo e do Ministério da Cultura.