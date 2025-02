Especialista em harmonização facial traz dicas para ter um negócio de sucesso no setor de estética

Nos últimos cinco anos, o Brasil obteve um crescimento de 560% no setor estético. É o que dizem os dados da Associação Brasileira da Indústria, Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC). A atração dos brasileiros por estética é destaque global. Segundo a Pesquisa Global Anual sobre Procedimentos Estéticos/Cosméticos da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (Isaps), o Brasil é o segundo local que mais realiza procedimentos, cirúrgicos ou não, tendo computado mais de 1 milhão e 200 mil não cirúrgicos, como preenchimentos e harmonizações, em 2023. Esse mercado realiza 1,5 milhões de procedimentos anuais e gera uma receita de R$ 48 bilhões para o setor, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

Com tanto sucesso, um negócio no setor de estética no Brasil acaba sendo algo interessante.

"O brasileiro é muito vaidoso e a tecnologia, assim como as facilidades de pagamento atuais no setor, fazem com que o mercado de estética cresça ainda mais. Eu acredito que o segmento ainda não chegou ao seu ápice e aqueles que possuírem um negócio na área ainda terão muito a ganhar. Porém, assim como todo negócio, é necessário ter um excelente planejamento para que a empresa tenha sucesso. Caso o empresário faça tudo certo, ele com certeza terá muito a ganhar", disse o doutor Alan Macario, Fundador do Instituto IAMAC, instituto técnico especializado em harmonização facial, e Diretor Técnico da Botopremium, a maior rede de harmonização facial e corporal do Nordeste.

Confira abaixo quatro dicas do doutor Alan Macario para aqueles que querem empreender no mercado de estética:

Tenha uma mentalidade de empresário

A primeira dica do especialista é que a pessoa observe o seu negócio como um empresário. Segundo Macario, é muito comum pessoas que têm formação na área buscarem empreender no setor, mas não obterem o sucesso. Ele afirma que isso ocorre porque o profissional tem a formação técnica, mas não pensa como um empresário no negócio. "Quando pensamos como empresário, devemos olhar a empresa mais do que o atendimento ao cliente. Outros fatores, como o marketing, a contabilidade, a contratação, etc., devem ser observados atentamente. Os bastidores de uma empresa são tão essenciais quanto o produto e o serviço que ela presta. Tendo essa premissa, podemos passar para os próximos pontos", comenta.

Conheça seu público-alvo

Segundo Macario, para ter sucesso no setor de estética, é essencial entender quem são seus clientes. Realize pesquisas de mercado para identificar o perfil do seu público: idade, gênero, poder aquisitivo e preferências estéticas. Isso ajudará a personalizar seus serviços, oferecer tratamentos que atendam às necessidades específicas e elaborar estratégias de marketing eficientes, além de fidelizar os clientes.

Invista em capacitação técnica

O doutor explica que não é obrigatório que o empreendedor possua formação técnica na área, mas é fundamental que sua equipe possua e, mais do que isso, que sempre se atualize. "O mercado de estética está em constante evolução, com novas técnicas, procedimentos e tecnologias surgindo regularmente. Invista em treinamentos, workshops e especializações para sua equipe, garantindo que todos estejam capacitados para oferecer os melhores serviços. Certificações e atualizações frequentes são essenciais para aumentar a credibilidade e a confiança dos clientes em sua empresa", comentou o especialista.

Escolha uma localização estratégica

A localização do seu negócio pode ser determinante para o sucesso. Escolha um ponto com alto fluxo de pessoas, como shoppings, ruas comerciais movimentadas ou bairros com perfil de clientes que busquem serviços estéticos. Além disso, considere a acessibilidade, estacionamento e visibilidade para atrair mais clientes.